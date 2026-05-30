Ravivar Ke Niyam: रविवार के दिन गलती से ना खरीदें ये 7 चीजें, नहीं तो झेलनी पड़ सकती है सूर्य देव की नाराजगी

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर रविवार को कुछ विशेष वस्तुएं खरीदी जाएं, तो सूर्य देव कुपित हो सकते हैं, जिससे मान-सम्मान में कमी और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि रविवार के दिन किन 7 चीजों को खरीदने से बचना चाहिए।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लोहा शनि देव की धातु मानी जाती है। पौराणिक कथाओं में सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के बीच शत्रुता का भाव बताया गया है। यही कारण है कि सूर्य के दिन यानी रविवार को शनि की धातु यानी लोहा खरीदना वर्जित है। रविवार को लोहा या हार्डवेयर का सामान खरीदने से सूर्य देव नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको कार्यों में बाधाएं और अपमान का सामना करना पड़ सकता है।
रविवार को नमक खरीदना अशुभ माना गया है। नमक का संबंध राहु और शनि से भी जोड़ा जाता है। रविवार के दिन घर में नमक लाने से आर्थिक हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही, यह परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यदि घर में नमक खत्म होने वाला हो, तो उसे शनिवार या सोमवार को ही खरीद लेना चाहिए।
कई लोग छुट्टी होने के कारण रविवार को ही नई गाड़ी खरीदने या शोरूम जाने का प्लान बनाते हैं। हालांकि, वाहन में मुख्य रूप से लोहे का उपयोग होता है, जो शनि और राहु से संबंधित हो सकता है। रविवार को नया वाहन खरीदने या उससे संबंधित एक्सेसरीज लेने से धन की हानि हो सकती है और वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे ईंट, सरिया, पत्थर या गार्डेनिंग यानी बागवानी का सामान भी रविवार को नहीं खरीदना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन इन चीजों की खरीदारी से सूर्य दोष उत्पन्न होता है। इससे घर के निर्माण में देरी आ सकती है या घर में रहने वाले सदस्यों के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है।
रविवार के दिन फर्नीचर या लकड़ी से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन लकड़ी का सामान घर लाने से सुख-समृद्धि कम होने लगती है और दरिद्रता घर में पैर पसारने लगती है। यदि आप नया सोफा, बेड या अलमारी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए गुरुवार या शुक्रवार का दिन चुनना शुभ होगा।
काला रंग शनि और राहु का प्रतीक है, जबकि रविवार सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा का दिन है। रविवार को काले रंग के जूते या काले कपड़े खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और व्यक्ति को मानसिक तनाव का अनुभव होता है। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़ों की खरीदारी करना अच्छा माना जाता है।
झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसे खरीदने के लिए भी शास्त्रों में दिन निर्धारित हैं। रविवार को झाड़ू खरीदना घर की बरकत को रोक सकता है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और अनावश्यक खर्च बढ़ने लगते हैं। रविवार को सफाई के पुराने साधनों का उपयोग करें, लेकिन नई झाड़ू घर ना लाएं।
जहां कुछ चीजों की मनाही है, वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जिन्हें रविवार को खरीदने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन गेहूं और तांबा खरीदना शुभ होता है। ये दोनों ही चीजें सूर्य देव को प्रिय हैं। इन्हें घर लाने से समृद्धि बढ़ती है। वहीं रविवार को लाल कपड़े या घर की सजावट का लाल सामान खरीदना सुख-शांति लाता है। सूर्य आंखों के कारक हैं, इसलिए रविवार के दिन चश्मा या आंखों से संबंधित चीजें खरीदना अच्छा माना जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।