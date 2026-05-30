Ravivar Ke Niyam: रविवार के दिन गलती से ना खरीदें ये 7 चीजें, नहीं तो झेलनी पड़ सकती है सूर्य देव की नाराजगी

रविवार को क्या खरीदना होता है शुभ?

जहां कुछ चीजों की मनाही है, वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जिन्हें रविवार को खरीदने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन गेहूं और तांबा खरीदना शुभ होता है। ये दोनों ही चीजें सूर्य देव को प्रिय हैं। इन्हें घर लाने से समृद्धि बढ़ती है। वहीं रविवार को लाल कपड़े या घर की सजावट का लाल सामान खरीदना सुख-शांति लाता है। सूर्य आंखों के कारक हैं, इसलिए रविवार के दिन चश्मा या आंखों से संबंधित चीजें खरीदना अच्छा माना जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।