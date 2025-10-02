UP में साल में सिर्फ 1 बार खुलता है रावण का अनोखा मंदिर, दशहरे पर होती है रावण की पूजा

कानपुर शहर में शिवाला में दशानन का अनोखा मंदिर है। आज गुरुवार यानी 2 अक्टूबर को शिवाला स्थित दशानन मंदिर के पट खोले गए।
रावण का यह मंदिर सिर्फ विजयदशमी के दिन खुलता है। साल में सिर्फ एक दिन यानी दशहरे पर ही इस मंदिर के पट खोले जाते हैं।
इस मंदिर में रावण को दशानन के तौर पर दर्शाया गया है। यह मंदिर छिन्नमस्तिका देवी के नजदीक बनाया गया है।
आज दशहरे पर मंदिर के पट खोले गए साथ ही रावण की प्रतिमा को स्नान करा कर श्रृंगार किया गया। सरसों के तेल का दीपक जलाकर रावण की पूजा भी की गई।
आज कई भक्त लौकी और तरोई के पत्ते पर सरसों के तेल का दीपक रखकर रावण के दर्शन करते हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है।
दशानन मंदिर में रावण के दर्शन कर भक्तों ने बुद्धि और ज्ञान प्राप्ति की मनोकामना भी मांगी। इस मंदिर में रात को 8:30 बजे तक रावण के दर्शन के लिए पट खुले रहते हैं। इसके बाद पट बंद कर दिए जाते हैं।