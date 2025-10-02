UP में साल में सिर्फ 1 बार खुलता है रावण का अनोखा मंदिर, दशहरे पर होती है रावण की पूजा

कुछ ही देर तक खुलते हैं मंदिर के पट

दशानन मंदिर में रावण के दर्शन कर भक्तों ने बुद्धि और ज्ञान प्राप्ति की मनोकामना भी मांगी। इस मंदिर में रात को 8:30 बजे तक रावण के दर्शन के लिए पट खुले रहते हैं। इसके बाद पट बंद कर दिए जाते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।