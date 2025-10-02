Ravan Temple opens only once a year in Uttar Pradesh on Dussehra Ravan ki pooja UP में साल में सिर्फ 1 बार खुलता है रावण का अनोखा मंदिर, दशहरे पर होती है रावण की पूजा
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणUP में साल में सिर्फ 1 बार खुलता है रावण का अनोखा मंदिर, दशहरे पर होती है रावण की पूजा

UP में साल में सिर्फ 1 बार खुलता है रावण का अनोखा मंदिर, दशहरे पर होती है रावण की पूजा

Ravan Temple in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में रावण का बेहद ही अनोखा मंदिर है। साल में सिर्फ एक दिन ही इस मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस मंदिर में दशहरे के दिन रावण की पूरे विधि-विधान के साथ उपासना की जाती है। 

Shrishti ChaubeyThu, 2 Oct 2025 07:54 PM
1/6

दशानन का अनोखा मंदिर

कानपुर शहर में शिवाला में दशानन का अनोखा मंदिर है। आज गुरुवार यानी 2 अक्टूबर को शिवाला स्थित दशानन मंदिर के पट खोले गए।

2/6

साल में सिर्फ एक दिन खुलता है मंदिर

रावण का यह मंदिर सिर्फ विजयदशमी के दिन खुलता है। साल में सिर्फ एक दिन यानी दशहरे पर ही इस मंदिर के पट खोले जाते हैं।

3/6

रावण का मंदिर

इस मंदिर में रावण को दशानन के तौर पर दर्शाया गया है। यह मंदिर छिन्नमस्तिका देवी के नजदीक बनाया गया है।

4/6

इस तरह होती है रावण की पूजा

आज दशहरे पर मंदिर के पट खोले गए साथ ही रावण की प्रतिमा को स्नान करा कर श्रृंगार किया गया। सरसों के तेल का दीपक जलाकर रावण की पूजा भी की गई।

5/6

जलता है सरसों के तेल का दीपक

आज कई भक्त लौकी और तरोई के पत्ते पर सरसों के तेल का दीपक रखकर रावण के दर्शन करते हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है।

6/6

कुछ ही देर तक खुलते हैं मंदिर के पट

दशानन मंदिर में रावण के दर्शन कर भक्तों ने बुद्धि और ज्ञान प्राप्ति की मनोकामना भी मांगी। इस मंदिर में रात को 8:30 बजे तक रावण के दर्शन के लिए पट खुले रहते हैं। इसके बाद पट बंद कर दिए जाते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Famous Temples Dussehra