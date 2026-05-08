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रत्नशास्त्र: Pukhraj, पन्ना और माणिक्य जगाते हैं सोई हुई किस्मत, सही दिन पहनेंगे तो मिलेगा लाभ

Powerful Gemstone for Marriage, Luck and Money: पुखराज, पन्ना और माणिक्य जैसे रत्नों को ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सही दिन और विधि से रत्न पहनने से धन, करियर, शादी और मान-सम्मान में लाभ मिलने लगता है।

Garima SinghMay 08, 2026 01:25 pm IST
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रत्नशास्त्र की दुनिया के तीन सबसे पावरफुल रत्न

आपने अपने आसपास लोगों को ये कई बार कहते हुए सुना होगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या फिर मेरी किस्मत ही सो गई है। अब सोचिए अगर कोई रत्न पहनने से ये सोई हुई किस्मत जाग जाए। रत्न शास्त्र में ऐसे कई रत्नों का जिक्र है जो किस्मत में चार चांद लगाते हैं। पुखराज, पन्ना और माणिक्य इन्हीं रत्नों में से एक है। आइए जानते हैं कि इन्हें पहनने का सही तरीका क्या है?

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पुखराज

रत्नशास्त्र में पुखराज का संबंध गुरु ग्रह यानी जूपिटर से बताया जाता है। माना जाता है कि इस रत्न को पहनने से शादी और धन संबंधी दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म हो जाती हैं और इसी के साथ घर में खुशियां आती हैं।

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पुखराज पहनने का सही तरीका

शास्त्र के अनुसार पुखराज को हमेशा गुरुवार के दिन पहनना चाहिए। ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र पढ़ते हुए इसे दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में पहनने से खूब लाभ मिलेगा।

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पन्ना

पन्ना का संबंध बुध ग्रह से बताया जाता है। इसे धारण करने से दिमाग सही दिशा में चलता है। नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई या फिर कम्यूनिकेशन से जुड़ा काम करने वालों के लिए ये रत्न शुभ माना जाता है। इससे फोकस बढ़ाने में मदद मिलती है।

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पन्ना पहनने का सही दिन

रत्न शास्त्र में पन्ना पहनने का सही तरीका बताया गया है। इस रत्न को अगर बुधवार के दिन सही विधि-विधान के साथ पहना जाए तो ये लाभ देता है। इसे पहनते वक्त ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।

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माणिक्य (रूबी)

शास्त्र में माणिक्य को सूर्य से जुड़ा रत्न माना जाता है। इसे रूबी के नाम से भी जानते हैं। माणिक्य को पहनने से मान-सम्मान में वृद्धि होती है। सरकारी नौकरी या फिर कोई भी उच्च पद पाने के लिए इस रत्न को फलदायी बताया जाता है।

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माणिक्य इस दिन पहनें

माणिक्य सूर्य से जुड़ा हुआ है और सूर्य का दिन रविवार है। तो ऐसे में इस रत्न को इसी दिन पहनना शुभ माना जाता है। माणिक्य धारण करते वक्त ॐ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनते हैं।

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रत्न पहनने से पहले क्या करें

कोई भी रत्न पहनने से पहले एक बार कुंडली सही ज्योतिषी को जरूर दिखाएं। गलत रत्न पहनने से ये आप पर गलत असर भी डाल सकते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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