रत्नशास्त्र: Pukhraj, पन्ना और माणिक्य जगाते हैं सोई हुई किस्मत, सही दिन पहनेंगे तो मिलेगा लाभ

रत्नशास्त्र की दुनिया के तीन सबसे पावरफुल रत्न

आपने अपने आसपास लोगों को ये कई बार कहते हुए सुना होगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या फिर मेरी किस्मत ही सो गई है। अब सोचिए अगर कोई रत्न पहनने से ये सोई हुई किस्मत जाग जाए। रत्न शास्त्र में ऐसे कई रत्नों का जिक्र है जो किस्मत में चार चांद लगाते हैं। पुखराज, पन्ना और माणिक्य इन्हीं रत्नों में से एक है। आइए जानते हैं कि इन्हें पहनने का सही तरीका क्या है?