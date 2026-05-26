रत्नशास्त्र: बिना कुंडली दिखाए गलती से ना पहनें ये 3 रत्न, फायदे की जगह हो सकता है नुकसान, बढ़ जाएगी परेशानी

माणिक्य (Ruby)

माणिक्य सूर्य ग्रह का रत्न है। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत और शुभ हो, तो यह आत्मविश्वास, सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। लेकिन सूर्य कमजोर या पाप ग्रहों से पीड़ित होने पर माणिक्य पहनना उल्टा असर करता है। इससे पित्त संबंधी समस्याएं, आंखों की बीमारी, पिता या सरकार से जुड़ी परेशानी और अहंकार बढ़ सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि माणिक्य ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन गलत कुंडली में यह ऊर्जा को ही नष्ट कर देता है।