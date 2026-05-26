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रत्नशास्त्र: बिना कुंडली दिखाए गलती से ना पहनें ये 3 रत्न, फायदे की जगह हो सकता है नुकसान, बढ़ जाएगी परेशानी

रत्नशास्त्र के अनुसार, रत्नों को ग्रहों की शक्ति बढ़ाने का माध्यम माना जाता है। लेकिन इन रत्नों का चुनाव बिना कुंडली के विश्लेषण किए करना बेहद खतरनाक हो सकता है। कई बार लोग बाजार की ट्रेंड, दोस्तों की सलाह या ऑनलाइन देखकर रत्न खरीद लेते हैं, जिसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं।

Navaneet RathaurMay 26, 2026 04:00 pm IST
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3 खतरनाक रत्न

ज्योतिष विशेषज्ञों के मुताबिक, तीन रत्न ऐसे हैं जिन्हें बिना जन्म कुंडली देखे कभी नहीं पहनना चाहिए। गलती से इन्हें धारण करने से फायदे की जगह नुकसान होता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। आइए जानते हैं इन तीनों रत्नों के बारे में।

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नीलम (Blue Sapphire)

नीलम शनि ग्रह का सबसे शक्तिशाली रत्न माना जाता है। जब कुंडली में शनि मजबूत और शुभ स्थिति में हो, तभी इसका फायदा मिलता है। लेकिन अगर शनि कमजोर, पीड़ित या अशुभ भाव में हो, तो नीलम पहनने से जीवन में अचानक उथल-पुथल शुरू हो जाती है। व्यक्ति को आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्या, नौकरी में बाधा, मानसिक तनाव और परिवार में कलह का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बिना कुंडली देखे नीलम कभी ना पहनें।

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माणिक्य (Ruby)

माणिक्य सूर्य ग्रह का रत्न है। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत और शुभ हो, तो यह आत्मविश्वास, सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। लेकिन सूर्य कमजोर या पाप ग्रहों से पीड़ित होने पर माणिक्य पहनना उल्टा असर करता है। इससे पित्त संबंधी समस्याएं, आंखों की बीमारी, पिता या सरकार से जुड़ी परेशानी और अहंकार बढ़ सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि माणिक्य ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन गलत कुंडली में यह ऊर्जा को ही नष्ट कर देता है।

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मोती (Pearl)

मोती चंद्रमा का रत्न है, जो मन, भावनाओं और मां की ओर से आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। लेकिन चंद्रमा अगर कुंडली में अशुभ, पीड़ित या राशि से कमजोर हो, तो मोती पहनने से मानसिक अशांति, नींद की समस्या, भावनात्मक अस्थिरता और महिलाओं में हार्मोन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कई लोग तनाव कम करने के लिए मोती पहन लेते हैं, लेकिन गलत समय और कुंडली में यह तनाव को और बढ़ा देता है।

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बिना कुंडली के रत्न पहनने का खतरा

रत्न सीधे ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जब रत्न गलत व्यक्ति पहनता है, तो ग्रह और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। इससे आर्थिक हानि, स्वास्थ्य बिगड़ना, रिश्तों में दरार और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। बिना कुंडली विश्लेषण के रत्न पहनना फायदे के जगह नुकसान पहुंचा सकता है।

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रत्न चुनते समय जरूरी सावधानियां

रत्न चुनने से पहले हमेशा किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं। रत्न की गुणवत्ता, वजन, रंग और धारण करने का मुहूर्त बेहद महत्वपूर्ण है। रत्न पहनने से पहले उसका शुद्धिकरण अवश्य करवाएं। महिलाओं को कुछ रत्न जैसे नीलम विशेष सावधानी से पहनने चाहिए।

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सही रत्न जीवन बदल सकता है

रत्नशास्त्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे बिना समझे इस्तेमाल करना जोखिम भरा है। सही रत्न जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि ला सकता है, जबकि गलत रत्न उल्टा असर कर सकता है। इसलिए बिना कुंडली विश्लेषण के कभी भी महंगे रत्न ना खरीदें और ना पहनें।

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ग्रहों की स्थिति देखकर पहनें रत्न

रत्न केवल पत्थर नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा का माध्यम हैं। नीलम, माणिक्य और मोती जैसे शक्तिशाली रत्न बिना कुंडली देखे पहनना भारी पड़ सकता है। सही समय, सही कुंडली और सही विधि से पहने गए रत्न ही जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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