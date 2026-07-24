Numerology: राहु-केतु खड़ी करते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के लिए मुश्किलें, करें ये आसान उपाय

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 होगा। वहीं 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा। ये दोनों मूलांक राहु-केतु से प्रभावित होती हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ये लोग अपनी जिंदगी में बार-बार चुनौतियों को सामना करते हैं।
मूलांक 4 वालों के साथ ऐसा कई बार हो सकता है कि सब कुछ ठीक चल ही रहा होताहै कि अचानक काम रूकने लगते हैं। तो वहीं कई बार बिना ज्यादा उम्मीद के बड़ी सफलता भी मिल जाती है। कई बार अचानक ही बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है।
जिन लोगों पर केतु का असर सबसे ज्यादा होता है वो व्यक्ति हर छोटी-छोटी बात को ज्यादा सोचता है। एक छोटी सी बात भी उसके दिमाग में खूब घूमती है। जिससे तनाव होता है। ऐसे में कई बार नींद भी ठीक से नहीं आती है।
वहीं मूलांक 7 वालों पर केतु का असर सबसे ज्यादा होता है। इनकी सोच लोगों से काफी अलग होती है और इसी वजह से कई बार लोग इन्हें काफी गलत समझ बैठते हैं। भीड़ में रहकर भी ये खुद को अकेला ही महसूस करते हैं।
राहु-केतु से प्रभावित लोगों को शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। पढ़ाई से लेकर नौकरी और बिजनेस में इन्हें सब कुछ धीरे-धीरे ही मिलता है हालांकि इनकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 4 और 7 वाले लोग हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। हालांकि स्थिति ऐसी बनती है कि अपने लोग ही इनका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए इन लोगों को किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से पहले सब कुछ समझ लेना चाहिए।
इन दोनों मूलांकों के लोगों को समझदारी और पॉजिटिव सोच के साथ काम करना चाहिए। ऐसे में बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो जाएगा। बस जल्दाबाजी करने से बचना है और ओवरथिंकिंग की आदत को कम करना है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।