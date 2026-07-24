Numerology: राहु-केतु खड़ी करते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के लिए मुश्किलें, करें ये आसान उपाय

इन लोगों पर होता है राहु-केतु का प्रभाव

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 होगा। वहीं 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा। ये दोनों मूलांक राहु-केतु से प्रभावित होती हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ये लोग अपनी जिंदगी में बार-बार चुनौतियों को सामना करते हैं।