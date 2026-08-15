Vastu Tips: रात में कपड़े बाहर सुखाने चाहिए या नहीं? शास्त्र में बताए गए हैं ये नुकसान

रात में कपड़े सुखाना सही नहीं

आमतौर पर कई लोग रात में भी बाहर कपड़े सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। या ऐसा होता है कि दिन में डाले गए कपड़े सूखने के बाद भी बाहर ही पड़े रहते हैं। शास्त्र में ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर का माहौल खराब होता है और पॉजिटिव एनर्जी बुरी तरह से प्रभावित भी होती है।