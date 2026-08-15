Vastu Tips: रात में कपड़े बाहर सुखाने चाहिए या नहीं? शास्त्र में बताए गए हैं ये नुकसान

आमतौर पर कई लोग रात में भी बाहर कपड़े सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। या ऐसा होता है कि दिन में डाले गए कपड़े सूखने के बाद भी बाहर ही पड़े रहते हैं। शास्त्र में ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर का माहौल खराब होता है और पॉजिटिव एनर्जी बुरी तरह से प्रभावित भी होती है।
वास्तु मान्यता है कि रात की एनर्जी दिन की तुलना में काफी अलग होती है। गीले और नमी वाले कपड़ों को लंबे समय तक बाहर छोड़ने से नेगेटिव एनर्जी अंदर तक आने के चांस रहते हैं। ऐसे में ये काम दिन में ही कर लेना सही होता है।
जब आप रात में कपड़े सुखने के लिए डालेंगे तो उनमें लंबे समय तक नमी बनी रह सकती है। ऐसे में ज्यादा देर गीले रहने से कपड़ों में बैक्टीरिया भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए इनका दिन में कुछ देर के लिए धूप में सूखाना ही सही तरीका है।
वास्तुशास्त्र मान्यता है कि रात में बाहर छोड़े गए कपड़े घर में भारीपन और बैचेनी की एनर्जी भी ला सकते हैं। इसी वजह से शास्त्र में रात होने से पहले ही कपड़ों को अंदर ले आने की सलाह दी जाती है।
आप कोशिश करें कि अपने कपड़ों को दिन में धूप और खुली हवा में ही सुखाएं। धूप से कपड़े जल्दी सूखते हैं और उनमें नमी भी नहीं रहती है। ऐसे में आपके कपड़े सूख भी जाएंगे और ये फ्रेश भी होंगे।
आपको कोशिश करनी चाहिए कि दिन में ही कपड़ों को धोकर इन्हें धूप और हवा से सुखा लें। शाम होने से पहले ही कपड़ों को कमरे में ले आएं। ऐसा करने से काम भी सही समय पर हो जाएगा और घर की अच्छी एनर्जी भी प्रभावित नहीं होगी।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।