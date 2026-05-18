Name Astrology: R नाम वालों पर बरसती है शुक्र की कृपा, ऐशो-आराम की जिंदगी में बस ये 2 कमियां बनती हैं परेशानी

होती हैं ये 2 कमियां

R नाम वालों की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होती हैं। इनकी दो कमियां हैं अगर इस पर काम कर लिया जाए तो जिंदगी और भी आसान हो सकती है। इनमें असंतोष की भावना बहुत होती है। तो वहीं कई बार हड़बड़ी में ये ऐसे फैसले लेते हैं जिसका जिंदगी भर इन्हें मलाल भी हो सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।