पायराइट की पायल किसके लिए होती है शुभ? किन लड़कियों को इससे रहना चाहिए दूर?

पायराइट स्टोन क्या है?

पायराइट एक प्राकृतिक क्रिस्टल है, जिसकी चमक सोने जैसी होती है। इसी वजह से इसे 'फूल्स गोल्ड' भी कहते हैं। यह आयरन और सल्फर से बना होता है। ज्योतिष में इसे सूर्य और मंगल की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। यह रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र को सक्रिय करने वाला माना जाता है, जिससे आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता बढ़ने का दावा किया जाता है।