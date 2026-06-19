पायराइट की पायल किसके लिए होती है शुभ? किन लड़कियों को इससे रहना चाहिए दूर?

पायराइट एक प्राकृतिक क्रिस्टल है, जिसकी चमक सोने जैसी होती है। इसी वजह से इसे 'फूल्स गोल्ड' भी कहते हैं। यह आयरन और सल्फर से बना होता है। ज्योतिष में इसे सूर्य और मंगल की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। यह रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र को सक्रिय करने वाला माना जाता है, जिससे आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता बढ़ने का दावा किया जाता है।
फैशन और सोशल मीडिया के कारण पायराइट की पायल अब ट्रेंड बन गई है। कई लड़कियां इसे एंकलेट के रूप में पहन रही हैं। खासकर युवा पीढ़ी इसे लक और मनी अट्रैक्शन स्टोन मानती है। लेकिन फैशन के पीछे इसके ज्योतिषीय प्रभाव को समझना भी जरूरी है, क्योंकि पैरों में पहनने से इसकी ऊर्जा का असर बदल सकता है।
ज्योतिष के अनुसार, पायराइट पायल मेष, सिंह और वृश्चिक राशि की लड़कियों के लिए अच्छी मानी जाती है। इन राशियों में सूर्य या मंगल कमजोर होने पर यह आत्मविश्वास, करियर ग्रोथ और आर्थिक प्रगति में मदद कर सकती है। जो लड़कियां नौकरी, बिजनेस या प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें यह फायदेमंद हो सकती है।
वृषभ, कर्क और मकर राशि की लड़कियों को पायराइट पायल पहनने से बचना चाहिए। साथ ही जिनकी कुंडली में सूर्य, मंगल या गुरु पहले से ही बहुत मजबूत या उग्र हों, उन्हें भी यह उपयुक्त नहीं है। गुस्सैल स्वभाव, हाई ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव या बेचैनी की समस्या वाली लड़कियों के लिए यह और भी नुकसानदायक हो सकती है।
कई ज्योतिषाचार्य पायराइट को पैरों में पहनने की सलाह नहीं देते हैं। पैर शरीर का सबसे निचला हिस्सा है, जहां गुरु और सूर्य जैसी ऊंची ऊर्जाओं का अनादर माना जाता है। पायराइट की गर्म ऊर्जा पैरों से पहनने पर उल्टी दिशा में काम कर सकती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता, मानसिक बेचैनी या नेगेटिविटी बढ़ने की आशंका रहती है।
पायराइट को पायल या एंकलेट की बजाय अंगूठी या पेंडेंट के रूप में पहनना ज्यादा उचित है। इसे पहनने से पहले कुछ देर सुबह की धूप में रखें। हर पूर्णिमा या अमावस्या को नमक वाले पानी से साफ करें। अगर आप इसे पहनना चाहती हैं, तो पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर दिखाएं।
पायराइट सुंदर और आकर्षक स्टोन है, लेकिन हर लड़की के लिए शुभ नहीं होता है। फैशन के नाम पर बिना सोचे-समझे इसे पैरों में ना पहनें। सही राशि और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ही यह सकारात्मक परिणाम दे सकता है। हमेशा याद रखें कि असली सौभाग्य और सफलता मेहनत और सकारात्मक सोच से ही आती है, किसी भी स्टोन से नहीं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।