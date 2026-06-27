Gemstone: रत्नशास्त्र की दुनिया के बादशाह हैं ये 5 रत्न, जानें Pukhraj और Neelam के फायदे

रत्न पहनने से पहले ध्यान में रखें ये बात

इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि किसी भी रत्न को बिना पंडित की सलाह के ना पहनें नहीं तो ये गलत असर भी डाल सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।