Gemstone Tips: मोती, पन्ना और Pukhraj समेत 7 रत्नों को पहनने से पहले जान लें सही दिन, मंत्र और उंगली

माणिक्य/ रूबी (Ruby)

माणिक्य यानी रूबी को सूर्य ग्रह से जुड़ा रत्न माना जाता है। इसे रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनना शुभ माना जाता है। पहनते हुए ॐ सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर लेंगे तो इसकी पावर और बढ़ जाएगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।