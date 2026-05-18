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Gemstone Tips: मोती, पन्ना और Pukhraj समेत 7 रत्नों को पहनने से पहले जान लें सही दिन, मंत्र और उंगली

पन्ना से लेकर नीलम और मोती समेत सभी रत्नों को अगर सही नियम से पहना जाए तो इनका असर दोगुना हो सकता है। जानें सभी रत्नों को पहनने का सही दिन, मंत्र और उंगली के बारे में।

Garima SinghMay 18, 2026 05:41 pm IST
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रत्नों को पहनने का सही नियम

रत्न शास्त्र में हर रत्न का संबंध किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी वजह से पुखराज, नीलम, मोती या पन्ना पहनने से पहले सही दिन, मंत्र और उंगली के नियम जानना जरूरी होता है। मान्यता है कि सही तरीके से पहना हुआ रत्न ही अपना असर सही से छोड़ता है।

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पुखराज (Yellow Sapphire)

रत्न शास्त्र के हिसाब से पुखराज गुरु ग्रह से जुड़ा रत्न माना जाता है। इसे गुरुवार के दिन दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना शुभ माना जाता है। जब भी पहने तो ॐ बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें।

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नीलम (Blue Sapphire)

नीलम शनि ग्रह से प्रभावित होता है। इसे शनिवार के दिन दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना शुभ माना जाता है। पहनते वक्त ॐ शनैश्चराय नमः मंत्र बोलें।

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मोती (Pearl)

रत्न शास्त्र के अनुसार मोती चंद्र ग्रह का रत्न है। इसे सोमवार को दाहिने हाथ की छोटी उंगली में धारण करना शुभ माना जाता है। इसे पहनते वक्त ॐ सोमाय नमः पढ़ें।

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पन्ना (Green Emerald)

पन्ना की गिनती पावरफुल रत्नों में होती है। इसे बुध ग्रह का रत्न माना जाता है। इसे बुधवार के दिन दाहिने हाथ की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली में पहनने की सलाह दी जाती है। इसे पहनते वक्त ॐ बुधाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।

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मूंगा (Red Coral)

रत्न शास्त्र के अनुसार मूंगा मंगल ग्रह से जुड़ा माना जाता है। इसे मंगलवार के दिन दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनना अच्छा माना जाता है। जब भी धारण करें तो ॐ मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें।

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हीरा (Diamond)

रत्न शास्त्र के अनुसार हीरा शुक्र ग्रह से जुड़ा माना जाता है। इसे शुक्रवार के दिन दाहिने हाथ की अनामिका या मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। धारण करते वक्त ॐ शुक्राय नमः मंत्र पढ़ें।

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माणिक्य/ रूबी (Ruby)

माणिक्य यानी रूबी को सूर्य ग्रह से जुड़ा रत्न माना जाता है। इसे रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनना शुभ माना जाता है। पहनते हुए ॐ सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर लेंगे तो इसकी पावर और बढ़ जाएगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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