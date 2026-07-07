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Gemstone: इन तारीखों में जन्मे लोग पहन सकते हैं पुखराज, मिलेंगे 3 फायदे

मूलांक 3 वालों के लिए पुखराज काफी शुभ माना जाता है। जानिए इन लोगों को पुखराज किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? 

Garima SinghJul 07, 2026 10:58 pm IST
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इन लोगों को सूट करता है पुखराज

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 वालों के लिए पुखराज काफी शुभ माना जाता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है तो मूलांक 3 होता है। इन लोगों को पुखराज खूब सूट करता है। जानिए मूलांक 3 वालों को पुखराज से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

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मूलांक 3 के लिए खास है पुखराज

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसे में 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों के लिए पुखराज शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस रत्न को धारण करने से इन लोगों के लिए गुरु का अच्छा प्रभाव इन पर ज्यादा होता है।

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करियर में मिलती है अच्छी ग्रोथ

पुखराज को धारण करने से सोचने-समझने की क्षमता अच्छी होती है। इसी के साथ नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ-साथ प्रमोशन के मौके मिलते हैं और करियर में अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है। वहीं बिजनेस के मामले में भी पुखराज फायदेमंद साबित होता है।

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मान-सम्मान में होती है वृद्धि

पुखराज से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। मान्यता है कि इसे धारण करने से जातक की बातों का असर लोगों पर खूब पड़ता है। वहीं मान-सम्मान में भी खूब वृद्धि होती है।

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रिश्तों में आता है सुधार

अगर शादी की बात बनते-बनते रह जा रही है या फिर किसी रिश्ते में तनाव है तो पुखराज फायदेमंद साबित हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी में आने वाली दिक्कतों को पुखराज काफी हद तक कम करता है।

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पुखराज धारण करने का सही तरीका

मूलांक 3 वाले गुरुवार के दिन पुखराज धारण करें। इसे पहनने से पहले पुखराज को पहले कच्चे दूध और गंगाजल से शुद्ध कर लें। शुद्धीकरण के बाद पुखराज को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनें।

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