Gemstone: इन तारीखों में जन्मे लोग पहन सकते हैं पुखराज, मिलेंगे 3 फायदे

इन लोगों को सूट करता है पुखराज

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 वालों के लिए पुखराज काफी शुभ माना जाता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है तो मूलांक 3 होता है। इन लोगों को पुखराज खूब सूट करता है। जानिए मूलांक 3 वालों को पुखराज से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?