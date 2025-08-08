प्रेमानंद महाराज: मांस-मछली बेचता हूं पर खाता नहीं, क्या ये सही है?

प्रेमानंद महाराज से पूछा सवाल

ऐसे में एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि ‘महाराज, मैं रोज सुबह उठकर राधा नाम जप करता हूं पर कभी-कभी मेरा मन अशांत हो जाता हूं क्योंकि मेरा व्यापार पूर्व से ही मांस-मछली से संबंधित रहा है। मैं मांस-मछली का सेवन तो नहीं करता, लेकिन व्यापार करता हूं। इससे भगवद प्राप्ति में बाधा तो नहीं होगी?’