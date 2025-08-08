प्रेमानंद महाराज: मांस-मछली बेचता हूं पर खाता नहीं, क्या ये सही है?

ऐसे में एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि ‘महाराज, मैं रोज सुबह उठकर राधा नाम जप करता हूं पर कभी-कभी मेरा मन अशांत हो जाता हूं क्योंकि मेरा व्यापार पूर्व से ही मांस-मछली से संबंधित रहा है। मैं मांस-मछली का सेवन तो नहीं करता, लेकिन व्यापार करता हूं। इससे भगवद प्राप्ति में बाधा तो नहीं होगी?’
महाराज जी ने कहा कि आप यदि मांस-मछली के व्यापार से जुड़े हैं तो आपको उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। क्या व्यापार सिर्फ जीव हत्या वाला ही है, क्या आप दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकते?
वो कहते हैं कि यदि आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहां आपकी कुल परंपरा में ये बिजनेस आपको मिला है तो हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपको सत्संग सुनने की रुचि जागी।
महाराज जी कहते हैं कि यदि आपकी कुल परंपरा में मांस-मछली का बिजनेस नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए क्योंकि जीव हत्या से जुड़ा व्यापार करने से कभी किसी को शांति नहीं मिलती।
उन्होंने कहा कि आप जो गलत कर रहे हैं, उससे आपका मन जल रहा है यही भजन का प्रभाव होता है। जब आपके लिए ये काम असहनीय हो जाए तो फिर इसे छोड़ दीजिए।
प्रेमानंद जी ने कहा कि ये चिंता मत करना कि आपका और परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा? भगवान का नाम विश्व का भरण-पोषण करने वाला विशम्भर है। कुल 84 लाख योनियां हैं, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं।
वो कहते हैं कि अगर आप अपने काम से खुश नहीं है तो भले ही मजदूरी कर लो, उसी से अपने परिवार का भरण-पोषण कर लो। ऐसा करने से भले ही 4 दिन आपको दुख देखना पड़े लेकिन बाद में मन को शांति मिलेगी।