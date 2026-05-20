Premanand Maharaj: मृत्यु के बाद सिर्फ ये 3 चीजें जाती हैं साथ, जानें नाम जप क्यों है जरूरी?

मरने के बाद क्या जाता है साथ?

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इंसान जब इस दुनिया से जाता है तब उसके साथ ना पैसा जाता है और ना घर जाता है ना उसमें रखा हुआ कोई सामान साथ जाता है। उनके अनुसार आखिर में सिर्फ 3 चीजें ही साथ जाती हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में।