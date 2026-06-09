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प्रेमानंद महाराज ने बताई अच्छे इंसान की 5 पहचान, क्या आप में हैं ये गुण?

Premanand Maharaj Pravachan: प्रेमानंद महाराज एकांतित वार्तालाप के दौरान बता चुके हैं कि अच्छे इंसान के अंदर कौन-कौन से गुण होते हैं? आइए जानते हैं इन गुणों के बारे में।

Garima SinghJun 09, 2026 07:39 am IST
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अच्छे इंसान की पहचान

वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान इंसान को सही से परखने की बातें भी कही हैं। उनके अनुसार सही इंसान की पहचान 5 चीजों से लगाई जा सकती है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

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दूसरों की बुराई ना करना

प्रेमानंद महाराज के अनुसार जो इंसान किसी की बुराई नहीं करता है और हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढने की बजाय खुद पर काम करता है तो ऐसा इंसान सही होता है। ऐसा इंसान किसी की बुराई करके खुशी नहीं पाता है।

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किसी का दिल ना दुखाना

सही इंसान कभी गलती से भी किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहेगा। सही इंसान के शब्द ऐसे होते हैं कि जिससे सामने वाले को सम्मान और अपनापन महसूस हो।

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बिना किसी स्वार्थ के मदद

प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन में हमेशा कहते हैं कि सही इंसान जब भी दूसरों की मदद करेगा तो मन में स्वार्थ नहीं होगा। सहीं इंसान दूसरों की सेवा को हमेशा अपना धर्म ही समझेगा।

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घमंड से रहेगा दूर

अच्छे इंसान की पहचान ये भी है कि भले ही उसे दुनिया भर का ज्ञान हो लेकिन खुद को वो कभी भी दूसरों से बड़ा नहीं मानेगा। उसके स्वभाव में विनम्रता हमेशा बनी रहेगी।

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भगवान पर करता है भरोसा

अच्छे इंसान की पहचान ये भी बै कि वो अच्छे समय में इंसान का शुक्रिया अदा करता है और बुरे समय पर उन पर भरोसा भी रखते है। उसे भरोसा होता है कि भगवान साथ तो कभी नहीं छोड़ेंगे।

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