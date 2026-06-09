प्रेमानंद महाराज ने बताई अच्छे इंसान की 5 पहचान, क्या आप में हैं ये गुण?

दूसरों की बुराई ना करना

प्रेमानंद महाराज के अनुसार जो इंसान किसी की बुराई नहीं करता है और हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढने की बजाय खुद पर काम करता है तो ऐसा इंसान सही होता है। ऐसा इंसान किसी की बुराई करके खुशी नहीं पाता है।