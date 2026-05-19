Premanand Maharaj: बुरी नजर से रहना है दूर तो किसी को ना बताएं ये 7 बातें, तुरंत बिगड़ते हैं काम

किसी से ना बताओं अपनी ये 7 बातें

प्रेमानंद महाराज के अनुसार कई बार हमारी कुछ बातें ही बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी को पास खींच लाती हैं। उनके अनुसार अपनी खुशियों से लेकर कमाई और किसी भी तरह की प्लानिंग को हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो बनते-बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं।