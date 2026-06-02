बुरे समय में हमेशा याद रखें प्रेमानंद महाराज की ये 7 बातें, पांचवी तो खूब दिलाएगी पुण्य

बुरा समय किसी के जीवन में आ सकता है। ऐसे समय में प्रेमानंद जी महाराज की ये 7 बातें मन को हिम्मत, शांति और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता है। ऐसे में जल्दबाजी या घबराहट में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुद को संभालें और समय को काम करने दें। बुरे समय में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है।
प्रेमानंद महाराज नाम जप पर हमेशा जोर देते आए हैं। उनका कहना है कि जब मन अशांत रहे तो भगवान को जरूर याद करना चाहिए। नाम जप से हमें सहारा मिलता है और अंदर से हम सकारात्मक रहते हैं।
प्रेमानंद महाराज के अनुसार माता-पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद मिलना ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। उनका साथ और अनुभव मुश्किल समय में सही राह दिखा सकता है।
प्रेमानंद महाराज अच्छी संगति पर बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका असर आपके विचारों पर पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो हिम्मत दें और जिंदगी में सकारात्मकता बढ़ाएं।
प्रेमानंद महाराज अपने एक प्रवचन में कह चुके हैं कि हर परिस्थिति में सिर्फ बुरा ही नहीं होता है। समस्या का समाधान भी कहीं ना कहीं जरूर छिपा होता है। ऐसे में उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नकारात्मक सोच से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए।
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से मन हमेशा हल्का महसूस करता है। सेवा भाव अगर मन में हमेशा रहे तो हम दुखी होने की बजाय जिंदगी को बेहतर नजरिए से देख पाएंगे।
प्रेमानंद महाराज हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में घट रही हर एक घटना की वजह तुरंत समझ नहीं आएगी। ऐसे में विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही अच्छा होगा। मेहनत और भरोसे का फल एक दिन जरूर मिलता है।