बुरे समय में हमेशा याद रखें प्रेमानंद महाराज की ये 7 बातें, पांचवी तो खूब दिलाएगी पुण्य

नकारात्मक सोच से बचें

प्रेमानंद महाराज अपने एक प्रवचन में कह चुके हैं कि हर परिस्थिति में सिर्फ बुरा ही नहीं होता है। समस्या का समाधान भी कहीं ना कहीं जरूर छिपा होता है। ऐसे में उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नकारात्मक सोच से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए।