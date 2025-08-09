प्रेमानंद महाराज के 10 विशेष उपदेश

हार के बाद विजय होगी

वो कहते हैं कि थोड़ी सी हानि हुई अब जीना क्या। पराजय हो गई अब जीना क्या। दुख आ गया जीना क्या, परीक्षा में फेल हो गए। जीना क्या। यहीं हमारा जीवन है? अरे हम भगवान के अंश है। इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी।