Premanand Maharaj ke 10 anmol updesh प्रेमानंद महाराज के 10 विशेष उपदेश
प्रेमानंद महाराज के 10 विशेष उपदेश

वृंदावन वाले फेमस संत प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य का अंहकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसे सच्चे ज्ञान और आत्मसाक्षात्कार से दूर करता है। महाराज जी कहते हैं कि अपने मन को शुद्ध करने वाला इंसान ही सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। चलिए उनके कुछ विशेष उपदेशों के बारे में जानते हैं।

Dheeraj PalSat, 9 Aug 2025 07:31 AM
हार के बाद विजय होगी

वो कहते हैं कि थोड़ी सी हानि हुई अब जीना क्या। पराजय हो गई अब जीना क्या। दुख आ गया जीना क्या, परीक्षा में फेल हो गए। जीना क्या। यहीं हमारा जीवन है? अरे हम भगवान के अंश है। इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी।

धैर्य और संतोष जरूरी

प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में धैर्य और संतोष को अपना साथी बना लेता है, वह जीवन कभी भी दुखी नहीं होता।

हार नहीं मान सकता

महाराज जी कहते है कि घुटने नहीं टेक सकता। हार नहीं मान सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं। तुम गिरा नहीं सकते, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे।

सच्चा सुख क्या है

प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि असली सुख अपने भीतर से आता है, बाहर की चीजों से नहीं, आत्मज्ञान ही सच्चा सुख है।

सबसे बड़ा धन क्या है?

महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ा धन संतोष है। वर्तमान क्षण में आनंद और तृप्ति पाएं और आप सचमुच धनवान बन जाएंगे।

धर्म का पालन करें

वो कहते हैं कि भगवान जिसको बड़ा बनाना चाहते हैं, उसको कोई छोटा कर नहीं सकता और अगर कर्म खोटे कर लिए, फिर भगवान गिराना चाहे। तो तुम चाहे जितना बड़ा बनना चाहों। बन नहीं सकते। इसलिए अपने कर्तव्य धर्म का पालन करें।

अपनी शक्ति

महाराज जी कहते हैं कि किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इस भौतिक संसार में आपको थाम लें, आप ही अपने आप को थामे रखते हैं और आप ही अपने आप को छोड़ते हैं।

हमारा कर्तव्य क्या है

महाराज जी कहते हैं कि क्रोध को शांत करने का एकमात्र उपाय अपना ध्यान वहां से हटाना है और दूसरी ओर लगाना है, दूसरों का हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, इस पर सोचने की जगह, हमें यह सोचना चाहिए कि उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है।

