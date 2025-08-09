प्रेमानंद महाराज के 10 विशेष उपदेश

वो कहते हैं कि थोड़ी सी हानि हुई अब जीना क्या। पराजय हो गई अब जीना क्या। दुख आ गया जीना क्या, परीक्षा में फेल हो गए। जीना क्या। यहीं हमारा जीवन है? अरे हम भगवान के अंश है। इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी।
प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में धैर्य और संतोष को अपना साथी बना लेता है, वह जीवन कभी भी दुखी नहीं होता।
महाराज जी कहते है कि घुटने नहीं टेक सकता। हार नहीं मान सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं। तुम गिरा नहीं सकते, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे।
प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि असली सुख अपने भीतर से आता है, बाहर की चीजों से नहीं, आत्मज्ञान ही सच्चा सुख है।
महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ा धन संतोष है। वर्तमान क्षण में आनंद और तृप्ति पाएं और आप सचमुच धनवान बन जाएंगे।
वो कहते हैं कि भगवान जिसको बड़ा बनाना चाहते हैं, उसको कोई छोटा कर नहीं सकता और अगर कर्म खोटे कर लिए, फिर भगवान गिराना चाहे। तो तुम चाहे जितना बड़ा बनना चाहों। बन नहीं सकते। इसलिए अपने कर्तव्य धर्म का पालन करें।
महाराज जी कहते हैं कि किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इस भौतिक संसार में आपको थाम लें, आप ही अपने आप को थामे रखते हैं और आप ही अपने आप को छोड़ते हैं।
महाराज जी कहते हैं कि क्रोध को शांत करने का एकमात्र उपाय अपना ध्यान वहां से हटाना है और दूसरी ओर लगाना है, दूसरों का हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, इस पर सोचने की जगह, हमें यह सोचना चाहिए कि उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है।