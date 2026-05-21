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Premanand Maharaj: इन 7 लोगों की पुकार जल्दी सुनते हैं भगवान, क्या आप हैं लिस्ट में?

आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर भगवान किसकी सुनते हैं? प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन में इसका जिक्र करते रहते हैं। उनके अनुसार भगवान कभी भी बड़े चढ़ावे और दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे भाव और कोमल मन की पुकार सुनते हैं। आइए ऐसे 7 लोग कौन हैं जिनकी भगवान जल्दी सुन लेते हैं?

Garima SinghMay 21, 2026 10:51 am IST
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साफ दिल वाले की

प्रेमानंद महाराज के अनुसार जिस व्यक्ति के मन में किसी के लिए बुराई, धोखा या छल नहीं होता है उसकी प्रार्थना भगवान तक जल्दी पहुंचती है। भगवान को साफ दिल और सच्चे भाव वाले लोग ही प्रिय होते हैं और वो उनकी ही सुनते हैं।

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अहंकार छोड़ने वाले की

जब लोग खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है और दूसरों की कद्र नहीं करता तो लोग नहीं बल्कि खुद भगवान भी उनसे दूरी बना लेते हैं। जो व्यक्ति विनम्र रहकर हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है। उस पर उनकी कृपा बनी रहती है।

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सच्ची भक्ति करने वाले की

प्रेमानंद महाराज के हिसाब से भक्ति केवल मंदिर जाने से ही नहीं होती है। प्यार, विश्वास और समर्पण के साथ अगर भगवान को कहीं से भी याद किया जाए तो उसे सच्ची भक्ति कहा जाएगा और ये चीज भगवान को काफी प्रिय होती है।

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सेवा करने वाले की

प्रेमानंद महाराज का मानना है कि जरूरतमंद की मदद करना और बिना स्वार्थ सेवा करते जाना भी भगवान की पूजा के ही बराबर होता है। अगर मन में सेवा का भाव होता है तो ये चीज इंसान को भगवान के और भी करीब ले जाती है।

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विश्वास रखने वाले की

जरूरी नहीं होता है कि हर प्रार्थना और पूजा का जवाब तुरंत मिल जाए। जो लोग मुश्किल समय में धैर्य रखते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं उनकी पुकार या प्रार्थना कभी खराब नहीं होती है।

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दूसरों का भला चाहने वाले की

प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन में कह चुके हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है वो इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है।

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संतोष रखने वाले की

जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का शुक्रिया अदा करता है और जो मिला है उसमें खुश रहने की कोशिश करता है उस पर भगवान की कृपा और दयादृष्टि हमेशा बनी रहती है और ऐसे लोगों को भगवान सुनते भी हैं।

Motivational Quotes Premanand Ji Maharaj
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