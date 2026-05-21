Premanand Maharaj: इन 7 लोगों की पुकार जल्दी सुनते हैं भगवान, क्या आप हैं लिस्ट में?

अहंकार छोड़ने वाले की

जब लोग खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है और दूसरों की कद्र नहीं करता तो लोग नहीं बल्कि खुद भगवान भी उनसे दूरी बना लेते हैं। जो व्यक्ति विनम्र रहकर हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है। उस पर उनकी कृपा बनी रहती है।