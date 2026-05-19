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Premanand Maharaj: जब हर रास्ता बंद लगे, तब याद रखें प्रेमानंद महाराज की ये 6 बातें, पांचवी हमेशा आएगी काम

Premanand Maharaj Motivational Quotes: प्रेमानंद महाराज की बताई 6 ऐसी बातें जानें जो बुरे समय में आपको हिम्मत और पॉजिटिव सोच बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।

Garima SinghMay 19, 2026 12:29 am IST
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हमेशा याद रखें प्रेमानंद महाराज की ये 6 बातें

प्रेमानंद महाराज के अनुसार जिंदगी में आने वाला हर मुश्किल समय इंसान को कमजोर करने नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाने आता है। जो व्यक्ति धैर्य और भरोसा बनाए रखता है वो हर परेशानी से बाहर निकल सकता है।

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हमेशा नहीं रहेगा बुरा वक्त

प्रेमानंद महाराज ने ये भी कहा है कि जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही दुख के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। इसी वजह से मुश्किल समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी है क्योंकि समय का पहिया हमेशा घूमता है।

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जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मानो

प्रेमानंद महाराज के अनुसार हर बात पर दुखी होने के बजाय भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। कई बार जो चीज आज गलत लगती है वही आगे चलकर हमारी जिंदगी के लिए सबसे सही साबित होती है।

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कभी ना छोड़ो नाम जप

अपने लगभग हर प्रवचन में प्रेमानंद महाराज नाम जप पर काफी जोर देते हैं। उनका कहना है कि जब इंसान अंदर से टूटने लगता है तब भक्ति और नाम जप उसे संभालने की ताकत देते हैं।

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दूसरों को दोष देने से नहीं बदलेगी जिंदगी

एक प्रवचन में उन्होंने कहा कि हर बात के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही हमें आगे तक ले जाती है। प्रेमानंद महाराज के हिसाब से अच्छी सोच और कर्म ही इंसान की ताकत हैं।

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धैर्य रखोगे तो जीतने की ताकत मिलेगी

एक प्रवचन में प्रेमानंद महाराज ने बताया है कि जल्दबाजी, डर और चिंता अच्छे से अच्छे इंसान को भी कमजोर बना देते हैं। जो शांत रहकर सही समय का इंतजार करता है और अपनी हिस्से की मेहनत करता जाता है उसे अपनी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है।

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भगवान पर भरोसा रखो रास्ता अपने आप बनेगा

प्रेमानंद महाराज ने अपने एक प्रवचन में कहा है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान पर भरोसा करता है तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान होने लगते हैं। भरोसा और पॉजिटिव सोच ही बुरे वक्त में हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं।

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