Premanand Maharaj: जब हर रास्ता बंद लगे, तब याद रखें प्रेमानंद महाराज की ये 6 बातें, पांचवी हमेशा आएगी काम

धैर्य रखोगे तो जीतने की ताकत मिलेगी

एक प्रवचन में प्रेमानंद महाराज ने बताया है कि जल्दबाजी, डर और चिंता अच्छे से अच्छे इंसान को भी कमजोर बना देते हैं। जो शांत रहकर सही समय का इंतजार करता है और अपनी हिस्से की मेहनत करता जाता है उसे अपनी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है।