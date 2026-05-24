Premanand Ji Maharaj: अच्छा समय शुरू होने से पहले कैसे संकेत मिलते हैं? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

सही समय पर संवार देते हैं भगवान

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अच्छा समय अचानक नहीं आता है। यह पहले अंदर से कई संकेत देता है - मन में शांति, नकारात्मकता में कमी, भक्ति का खिंचाव, धैर्य का बढ़ना और सकारात्मक सोच। इन संकेतों को पहचानकर भरोसा रखें। भगवान सही समय पर सब कुछ संवार देते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।