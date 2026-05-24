Premanand Ji Maharaj: अच्छा समय शुरू होने से पहले कैसे संकेत मिलते हैं? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सही समय शुरू होने का सबसे पहला संकेत आपके अंदर से आता है। अचानक मन में एक गहरी शांति उतरने लगती है। बाहरी परिस्थितियां भले ही अभी भी कठिन हों, लेकिन अंदर से सब कुछ ठीक लगने लगता है। चिंताएं कम होने लगती हैं और मन बिना वजह हल्का महसूस करने लगता है।
जब अच्छा समय नजदीक आता है, तो मन से गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता और बुरे विचार अपने आप कम होने लगते हैं। छोटी-छोटी बातों पर पहले जो मन बिगड़ जाता था, अब वही बातें आसानी से नजरअंदाज हो जाती हैं। यह आंतरिक सफाई का बहुत बड़ा संकेत है।
अचानक मन भजन, कीर्तन, सत्संग और ईश्वर के नाम जप की ओर खिंचने लगता है। व्यस्त दिनचर्या के बीच भी मन शांत बैठकर प्रार्थना करना चाहता है। महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान आपको तैयार कर रहे होते हैं, तो वे खुद ही आपको अपनी ओर खींचते हैं।
कठिन समय में पहले जहां छोटी बात पर घबराहट होती थी, अब मुश्किलें आने पर भी अंदर से धैर्य जन्म लेता है। आप परिस्थितियों को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगते हैं। यह सबसे मजबूत संकेत है कि आपके दुखों के दिन अब खत्म होने वाले हैं।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब अच्छा समय शुरू होने वाला होता है, तो ईश्वर आपको अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि मुश्किलें आपको तोड़ने की बजाय और परिपक्व बना देती हैं। आप डरने के बजाय समस्याओं का शांतिपूर्वक सामना करने लगते हैं।
अचानक रिश्तों में मिठास बढ़ने लगती है। पुरानी कड़वाहट कम होती है और नए अवसर खुद-ब-खुद दिखाई देने लगते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब किसी का अच्छा समय ला रहे होते हैं, तो पहले मन को तैयार करते हैं, फिर बाहरी दुनिया को।
मन में सकारात्मक विचारों की भरमार होने लगती है। भविष्य को लेकर उम्मीद जागने लगती है। छोटी-छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यह ईश्वर का स्पष्ट संकेत है कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अच्छा समय अचानक नहीं आता है। यह पहले अंदर से कई संकेत देता है - मन में शांति, नकारात्मकता में कमी, भक्ति का खिंचाव, धैर्य का बढ़ना और सकारात्मक सोच। इन संकेतों को पहचानकर भरोसा रखें। भगवान सही समय पर सब कुछ संवार देते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।