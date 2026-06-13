Premanand Maharaj: अगर बिल्ली रास्ता काटे, तो रूकना चाहिए या नहीं? जानें क्या बोलें प्रेमानंद जी महाराज

शकुन-अपशकुन में ना फंसें

प्रेमानंद महाराज जी का यह प्रवचन उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आज भी छोटी-छोटी बातों में फंसकर अपने काम रोक देते हैं। उनका कहना है कि भगवान की कृपा हो तो कोई शकुन-अपशकुन हमें नहीं रोक सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।