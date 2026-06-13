Premanand Maharaj: अगर बिल्ली रास्ता काटे, तो रूकना चाहिए या नहीं? जानें क्या बोलें प्रेमानंद जी महाराज

प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना कोई अपशकुन नहीं है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अंधविश्वास के रूप में मानते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई तर्क नहीं है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर कोई चाहे तो उनके सामने से सौ-दो सौ बिल्लियां भी निकाल दे, फिर भी कोई अमंगल नहीं होगा।
प्रेमानंद जी अपने प्रवचन में साफ-साफ कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटे या कोई छींक आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब मनुष्य द्वारा खुद गढ़ी हुई बातें हैं। जब भगवान की कृपा साथ हो, तो कोई छोटी-मोटी घटना हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं।
प्रेमानंद महाराज जी खाली बाल्टी लेकर जाने या नजर लगने जैसी बातों को भी बेकार बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब ऊपर वाले की नजर हमारे ऊपर है, तो किसी इंसान की नजर हमें क्या बिगाड़ सकती है? ये सारी बातें डराने वाली हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक आधार नहीं है।
महाराज जी बताते हैं कि असली ताकत भगवान के नाम और स्मरण में है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेते हुए घर से निकले, तो कोई अमंगल उसे छू भी नहीं सकता है। उन्होंने भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा - 'मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी।' भगवान स्वयं अमंगलों को हरने वाले हैं।
प्रेमानंद महाराज जी का स्पष्ट कहना है कि अपशकुन और अमंगल केवल उन लोगों के लिए होते हैं, जो भगवान को भूलकर चलते हैं। जो सच्चे भक्त हैं, भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए कभी कोई बुरा समय नहीं आता है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर भगवान का नाम लेकर भी कोई अमंगल हो जाए तो आकर मुझे बताएं।
महाराज जी लोगों को सलाह देते हैं कि किसी भी काम पर निकलने से पहले बस भगवान का नाम लें, राम-राम या कृष्ण-कृष्ण का जाप करें और निडर होकर आगे बढ़ें। अंधविश्वास हमें कमजोर बनाता है, जबकि भगवान पर भरोसा हमें मजबूत बनाता है।
प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि डरकर मत बैठें, भगवान पर विश्वास रखें। बिल्ली, छींक, खाली बाल्टी जैसी बातें हमें रोक नहीं सकती हैं। सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, भगवान उसे हर कदम पर सहारा देते हैं।
प्रेमानंद महाराज जी का यह प्रवचन उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आज भी छोटी-छोटी बातों में फंसकर अपने काम रोक देते हैं। उनका कहना है कि भगवान की कृपा हो तो कोई शकुन-अपशकुन हमें नहीं रोक सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।