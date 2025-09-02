केला से लेकर तुलसी तक, पितृ पक्ष में इन पौधों को लगाने से पितरों का मिलता है आशिर्वाद

तुलसी को हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पितृ पक्ष में तुलसी का पौधा लगाने और सुबह-शाम जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और वातावरण को शुद्ध रखता है। तुलसी की पूजा से घर में सुख-समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
केला का पौधा भगवान विष्णु और लक्ष्मी को प्रिय है। पितृ पक्ष में इसे आंगन या गमले में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गुरुवार को केले के पौधे के पास दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होकर दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह पौधा परिवार में सुख-शांति लाता है।
पीपल को देवताओं और पितरों का निवास माना जाता है। पितृ पक्ष में पीपल का पौधा लगाने और इसके नीचे जल, दूध और तिल चढ़ाने से पितरों को तृप्ति मिलती है। यह पौधा वास्तु दोष और पितृ दोष को दूर करता है, साथ ही प्रचुर ऑक्सीजन छोड़कर वातावरण को शुद्ध करता है।
बरगद को मोक्षदायक और दीर्घायु देने वाला माना जाता है। पितृ पक्ष में बरगद का पौधा लगाने और इसकी परिक्रमा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह पौधा परिवार की एकता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। बरगद की पूजा से पितरों का आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होती है।
बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित होने वाला पवित्र पौधा है। पितृ पक्ष में बिल्व का पौधा लगाने और इसके पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और परिवार में शांति लाता है। अमावस्या पर बिल्व पत्र अर्पित करना विशेष फलदायी है।
अशोक का पौधा, जिसका अर्थ है शोक रहित, घर में सुख-शांति लाता है। पितृ पक्ष में इसे मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। यह पौधा पितरों को प्रसन्न करता है और परिवार में एकता व समृद्धि को बढ़ावा देता है। अशोक की पूजा से पितरों का आशीर्वाद मिलता है।
पितृ पक्ष में तुलसी, केला, पीपल, बरगद, बिल्व पत्र और अशोक जैसे पौधे लगाना पितरों को प्रसन्न करता है। ये पौधे न केवल आध्यात्मिक शांति देते हैं, बल्कि वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं। इनकी नियमित पूजा और देखभाल से पितृ दोष दूर होता है, और घर में सुख, समृद्धि व आशीर्वाद बना रहता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)