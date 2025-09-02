केला से लेकर तुलसी तक, पितृ पक्ष में इन पौधों को लगाने से पितरों का मिलता है आशिर्वाद

पौधों से पितरों की कृपा

पितृ पक्ष में तुलसी, केला, पीपल, बरगद, बिल्व पत्र और अशोक जैसे पौधे लगाना पितरों को प्रसन्न करता है। ये पौधे न केवल आध्यात्मिक शांति देते हैं, बल्कि वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं। इनकी नियमित पूजा और देखभाल से पितृ दोष दूर होता है, और घर में सुख, समृद्धि व आशीर्वाद बना रहता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)