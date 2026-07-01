Gemstone: मोती धारण करने से पहले जान लें सही नियम, ये हैं 5 कॉमन गलतियां

ध्यान में रखें ये बात

इस बात का ध्यान रखें कि मोती को पहनने में जल्दबाजी ना की जाए। सही सलाह, सही दिन और सही तरीके से इसे धारण करना जरूरी है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।