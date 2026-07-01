Gemstone: मोती धारण करने से पहले जान लें सही नियम, ये हैं 5 कॉमन गलतियां

रत्न और ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में मोती बहुत ही खास है। इस रत्न का संबंध चंद्रमा से है। मान्यता है कि इसे पहनने से मन शांत रहता है और गुस्सा कम होता है। हालांकि इसे बिना सही जानकारी के पहनना सही नहीं होता है। जानें मोती से जुड़ी जरूरी बातें।
किसी को देखकर या फिर सिर्फ इंटरनेट से जानकारी लेकर मोती ना पहनें। ये हर किसी के लिए शुभ नहीं होता है। अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाने के बाद ही उनकी सलाह के अनुसार रत्त धारण करें।
मार्केट में आजकल नकली मोतियों की भरमार है। आप देखकर समझ भी नहीं पाएंगे कि असली और नकली का फर्क क्या है। ऐसे में सही जगह से जांच-परखकर ही मोती खरीदें। रत्नशास्त्र के अनुसार अच्छी क्वालिटी का मोती ही शुभ फल देगा।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मोती को हमेशा सोमवार के दिन ही पहनना शुभ माना जाता है। सही विधि से पहनने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसे धारण करने से पहले दूध और गंगाजल से शुद्ध करें।
नियम के अनुसार मोती को हमेशा दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनें। अगर आप इसे गलत उंगली में पहन लेंगे तो इसका असर उतना नहीं होगा। इसके उलट ये गलत असर भी डाल सकता है। ऐसे में सही उंगली का ही चयन करें।
अगर मोती में दरार है या फिर वो टूट गया है तो उसे ना पहनें। चमक खत्म हो जाने पर भी इसे बदल लेंगे तो अच्छा होगा। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार खराब रत्न पहनने से बचना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें कि मोती को पहनने में जल्दबाजी ना की जाए। सही सलाह, सही दिन और सही तरीके से इसे धारण करना जरूरी है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।