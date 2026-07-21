Numerology: बाकियों की तुलना में खूब स्ट्रगल करते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, राहु लाते हैं उतार-चढ़ाव

अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ लोग बाकियों की तुलना में खूब स्ट्रगल करते हैं। ये मूलांक 4 वाले लोग होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है। इनका संबंध राहु ग्रह से माना जाता है।
अंक ज्योतिष की मान्यता है कि मूलांक 4 वाले अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां पर उन्हें अचानक से बड़ा बदलाव देखने को मिलते है। या तो इन्हें अचानक से ही कोई बड़ी सफलता मिल जाएगा नहीं तो बिना वजह कोई बड़ी मुश्किल आ जाएगी। जो भी होगा अचानक ही होगा।
इस मूलांक के लोगों को अक्सर मेहनक का फल देर से ही मिलता है। दूसरों के मुकाबले ये खूब स्ट्रगल करते हैं और खुद को साबित करने के लिए इन्हें ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है।
मूलांक 4 वाले हर चीज बहुत ही डेप्थ यानी गहराई के साथ सोचते हैं। कई बार ये जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं और इसी वजह से इन्हें मानसिक तनाव भी खूब होता है।
अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 4 वाले समय-समय पर अलग-अलग तरह की चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। करियर और पैसों के मामले में दिक्कत ज्यादा आती है। ऐसे में इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने में थोड़ा समय लग सकता है।
राहु की वजह से मूलांक 4 वालों की सोच बाकियों से थोड़ी अलग भी होती है। इन्हें भीड़ के साथ चलने की बजाय अपना रास्ता खुद चुनना पसंद होता है। ऐसे में कई बार लोग इन्हें घमंडी भी समझ बैठते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।