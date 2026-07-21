Numerology: बाकियों की तुलना में खूब स्ट्रगल करते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, राहु लाते हैं उतार-चढ़ाव

राहु खड़ी करता है मुश्किलें

अंक ज्योतिष की मान्यता है कि मूलांक 4 वाले अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां पर उन्हें अचानक से बड़ा बदलाव देखने को मिलते है। या तो इन्हें अचानक से ही कोई बड़ी सफलता मिल जाएगा नहीं तो बिना वजह कोई बड़ी मुश्किल आ जाएगी। जो भी होगा अचानक ही होगा।