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Numerology: बाकियों की तुलना में खूब स्ट्रगल करते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, राहु लाते हैं उतार-चढ़ाव

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक शआस्त्र के अनुसार मूलांक 4 वाले व्यक्तियों को कुछ भी हासिल करने के लिए बाकियों की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसकी वजह राहु है। जानिए कैसे? 

Garima SinghJul 21, 2026 05:18 pm IST
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जिंदगी में आते है कई उतार-चढ़ाव

अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ लोग बाकियों की तुलना में खूब स्ट्रगल करते हैं। ये मूलांक 4 वाले लोग होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है। इनका संबंध राहु ग्रह से माना जाता है।

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राहु खड़ी करता है मुश्किलें

अंक ज्योतिष की मान्यता है कि मूलांक 4 वाले अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां पर उन्हें अचानक से बड़ा बदलाव देखने को मिलते है। या तो इन्हें अचानक से ही कोई बड़ी सफलता मिल जाएगा नहीं तो बिना वजह कोई बड़ी मुश्किल आ जाएगी। जो भी होगा अचानक ही होगा।

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करनी पड़ती है ज्यादा मेहनत

इस मूलांक के लोगों को अक्सर मेहनक का फल देर से ही मिलता है। दूसरों के मुकाबले ये खूब स्ट्रगल करते हैं और खुद को साबित करने के लिए इन्हें ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है।

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ओवरथिंकिंग की आदत

मूलांक 4 वाले हर चीज बहुत ही डेप्थ यानी गहराई के साथ सोचते हैं। कई बार ये जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं और इसी वजह से इन्हें मानसिक तनाव भी खूब होता है।

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करियर और पैसों के मामले में चुनौतियां

अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 4 वाले समय-समय पर अलग-अलग तरह की चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। करियर और पैसों के मामले में दिक्कत ज्यादा आती है। ऐसे में इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने में थोड़ा समय लग सकता है।

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लोगों से अलग होती है सोच

राहु की वजह से मूलांक 4 वालों की सोच बाकियों से थोड़ी अलग भी होती है। इन्हें भीड़ के साथ चलने की बजाय अपना रास्ता खुद चुनना पसंद होता है। ऐसे में कई बार लोग इन्हें घमंडी भी समझ बैठते हैं।

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अंक ज्योतिष

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 4 Numerology
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