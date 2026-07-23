Numerology: स्मार्ट वर्क से पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, सूर्य, गुरु और बुध का खास असर

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के अनुसार कुछ लोग मेहनत के साथ-साथ दिमाग का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। इसी वजह से कम समय में ही कुछ लोग अपना स्मार्ट वर्क के जरिए अच्छे मौके हासिल कर पाते हैं और उन्हें सफलता बाकियों के मुकाबले जल्दी मिलती है। शास्त्र के अनुसार इन लोगों पर सूर्य, बुध और गुरु ग्रह का खास असर होता है।
मूलांक 1 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है। इन पर सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लीड करना इन्हें काफी पसंद है। कोई भी बड़ा फैसला लेने में ये लोग सबसे आगे रहते हैं। अपने सही सोच के दम पर ये हर लक्ष्य तक पहुंचते हैं।
3, 21, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का संबंध गुरु यानी जूपिटर से है। इन लोगों पर गुरु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इन लोगों को नई चीजें सीखना पसंद है। अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के दम पर ये आगे बढ़ते जाते हैं।
जिनका जन्म 5, 14 या फिर 23 तारीख को होता है उन लोगों पर बुध का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। स्मार्ट वर्क और अच्छी कम्यूनिकेशन स्किल्स के दम पर ये लोग आगे बढ़ते हैं। बिजनेस और मार्केटिंग की फील्ड में ये लोग खूब आगे जाते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1, 3 और 5 के जातक हर काम सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही प्लानिंग के साथ भी करते हैं। सही समय पर फैसला लेते हैं और उनकी यही बात दूसरों से उन्हें अलग बनाती है।
ये तीनों मूलांक हमेशा एक्टिव रहते हैं और इसी वजह से कोई नया मौका इनकी नजर से दूर नहीं होता है। ये लोग हमेशा नए आइडिया, बिजनेस पर काम करते हैं। करियर में नए-नए मौके तलाशते हैं और सही समय पर सही फैसला लेकर आगे बढ़ते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।