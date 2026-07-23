Numerology: स्मार्ट वर्क से पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, सूर्य, गुरु और बुध का खास असर

मूलांक 1

मूलांक 1 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है। इन पर सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लीड करना इन्हें काफी पसंद है। कोई भी बड़ा फैसला लेने में ये लोग सबसे आगे रहते हैं। अपने सही सोच के दम पर ये हर लक्ष्य तक पहुंचते हैं।