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Numerology: 100 बार गिरकर भी उठते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शनि समेत इन ग्रहों का असर

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के अनुसार कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोग बार-बार मिल रही हार से टूटते नहीं बल्कि और भी मजबूत हो जाते हैं। इसकी वजह मंगल, राहु और शनि जैसे ग्रह हैं। जानें ये लोग कौन हैं? 

Garima SinghJul 25, 2026 11:17 pm IST
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कभी हार नहीं मानते हैं ये लोग

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ लोग जिंदगी में कितनी बार भी हारें लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोग हर मुश्किल आने के बाद भी फिर से नई शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं। ये लोग मंगल, राहु और शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं। जानें इनके बारे में।

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मूलांक 4

मूलांक 4 वाले राहु से प्रभावित होते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 4 होता है। इनकी जिंदगी में अचानक ही कई बड़े बदलाव आ जाते हैं। कई बार इन्हें बड़ा झटका भी लगता है। घबराने की बजाय ये लोग हालात को समझकर अपनी नई प्लानिंग करते हैं।

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मूलांक 8

जिनका जन्म 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 रहेगा। शनि के चलते ये अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष देखते हैं। इन्हें सफलता भी बाकियों की तुलना में थोड़ी देर से मिलती है। हालांकि ये लोग हालात देखकर कभी भी टूटने नहीं बल्कि चुपचाप अपनी मेहनत करते रहते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं।

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मूलांक 9

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इन पर मंगल ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है। मुश्किल समय आता है लेकिन इन्हें रोक नहीं पाता है। ये हार मानने वालों में से नहीं होते हैं। आखिरी दम तक ये मैदान में डटे रहते हैं।

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मूलांक 4, 8 और 9 की सबसे बड़ी खासियत

इन लोगों की खासियत यही होती है कि ये अपनी परेशानी किसी से भी नहीं कहते हैं। चाहे कितना भी परेशान हो जाए हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर ही आगे बढ़ते हैं। मेहनत और लगन से ये अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं।

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मूलांक कैसे निकाला जाता है?

अगर आपको समझना है कि मूलांक कैसे निकाला जाए? तरीका बहुत ही आसान सा है। आपको बस अपने जन्म की तारीख के अंकों को जोड़ना है। अगर आपका जन्म 26 तारीख को हुआ है तो आप 2 और 6 को जोड़ लें। इनका योग 8 होगा। ऐसे में आपका मूलांक 8 होगा। ऐसे ही आप अपने जन्म की तारीख के अंकों को जोड़ लें।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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