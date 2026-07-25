Numerology: 100 बार गिरकर भी उठते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शनि समेत इन ग्रहों का असर

मूलांक कैसे निकाला जाता है?

अगर आपको समझना है कि मूलांक कैसे निकाला जाए? तरीका बहुत ही आसान सा है। आपको बस अपने जन्म की तारीख के अंकों को जोड़ना है। अगर आपका जन्म 26 तारीख को हुआ है तो आप 2 और 6 को जोड़ लें। इनका योग 8 होगा। ऐसे में आपका मूलांक 8 होगा। ऐसे ही आप अपने जन्म की तारीख के अंकों को जोड़ लें।