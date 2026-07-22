Numerology: पैसों के पीछे भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, बुध, शुक्र और शनि का बड़ा असर

मूलांक 6

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस मूलांक ग्रह स्वामी शुक्र है। शुक्र के चलते इन्हें अच्छी लाइफस्टाइल पसंद आती है। अपनी और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये लोग खूब मेहनत करते हैं।