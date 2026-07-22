Numerology: पैसों के पीछे भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, बुध, शुक्र और शनि का बड़ा असर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ लोग पैसा कमाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। इन लोगों के लिए पैसा सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने और फ्यूचर को सुरक्षित करने का जरिया भी है। जानें ये लोग कौन हैं?
5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इनका स्वामी ग्रह बुध होता है। पैसों के मामले में इन्हें खूब आजादी चाहिए होती है। ऐसे में ये पैसा कमाने के लिए नए-नए सोर्स ढूंढते रहते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस मूलांक ग्रह स्वामी शुक्र है। शुक्र के चलते इन्हें अच्छी लाइफस्टाइल पसंद आती है। अपनी और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये लोग खूब मेहनत करते हैं।
मूलांक 8 वालों का ग्रह स्वामी शनि है। 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इन्हें मेहनत का कमाया हुआ पैसा पसंद होता है। धीरे-धीरे ये लोग खूब बचत कर लेते हैं। ये लोग प्रॉपर्टी बनाने में ज्यादा भरोसा करते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 5, 6 और 8 वाले लोग अक्सर एक कमाई पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। ये हमेशा नए मौके तलाशते रहते हैं ताकि आगे चलकर किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।