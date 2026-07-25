Numerology: 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों की गट-फीलिंग होती है कमाल, केतु का बड़ा असर

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7, 16 या फिर 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इन पर केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति कई बार आती है कि इन्हें पहले से ही एहसास हो जाता है कि कुछ सही नहीं है। जानिए इनके बारे में और।
मूलांक 7 वालों को अचानक से किसी काम को लेकर इनका मन अचानक से ही मना करता है। कुछ समय बाद पता चलता है कि इनका फैसला काफी हद तक सही था। ये अपने अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वाले लोगों से जब मिलते हैं तो उनकी सोच का अंदाजा जल्दी ही लगा लेते हैं। ऐसे में ये लोगों की नीयत को आसानी से पहचान लेते हैं।
इनकी खासियत ये है कि इन्हें कई बार सपनों में ऐसे संकेत आते हैं जो बाद में कहीं ना कहीं किसी रूप में सच होता है। ये लोग हर चीज को बहुत ही गहराई से महसूस करते हैं।
मूलांक 7 वाले लोग दूसरों की राय पर अपना फैसला नहीं लेते हैं। अगर इन्हें अंदर से कोई बात सही या गलत महसूस हो रही है तो उसी के आधार पर फैसला लेते हैं।
कई बार बिना कुछ बताए ही ये दूसरों की परेशानी को अपने आप ही भांप लेते हैं। हालांकि इसके लिए हो सकता है कि हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस और स्वभाव अलग हो।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।