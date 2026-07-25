Numerology: 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों की गट-फीलिंग होती है कमाल, केतु का बड़ा असर

इनकी गट-फीलिंग होती है कमाल

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7, 16 या फिर 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इन पर केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति कई बार आती है कि इन्हें पहले से ही एहसास हो जाता है कि कुछ सही नहीं है। जानिए इनके बारे में और।