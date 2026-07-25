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Numerology: 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों की गट-फीलिंग होती है कमाल, केतु का बड़ा असर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जिन लोगों का जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को होता है उनका सिक्स सेंस कमाल का होता है। जानिए आखिर इनकी और क्या-क्या खूबियां होती है?

Garima SinghJul 25, 2026 09:55 am IST
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इनकी गट-फीलिंग होती है कमाल

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7, 16 या फिर 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इन पर केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति कई बार आती है कि इन्हें पहले से ही एहसास हो जाता है कि कुछ सही नहीं है। जानिए इनके बारे में और।

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पहले ही हो जाता है हर चीज का आभास

मूलांक 7 वालों को अचानक से किसी काम को लेकर इनका मन अचानक से ही मना करता है। कुछ समय बाद पता चलता है कि इनका फैसला काफी हद तक सही था। ये अपने अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनते हैं।

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लोगों को जल्दी समझ लेते हैं मूलांक 7 वाले लोग

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वाले लोगों से जब मिलते हैं तो उनकी सोच का अंदाजा जल्दी ही लगा लेते हैं। ऐसे में ये लोगों की नीयत को आसानी से पहचान लेते हैं।

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सपनों में कई बार मिलते हैं संकेत

इनकी खासियत ये है कि इन्हें कई बार सपनों में ऐसे संकेत आते हैं जो बाद में कहीं ना कहीं किसी रूप में सच होता है। ये लोग हर चीज को बहुत ही गहराई से महसूस करते हैं।

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अलग तरीके से लेते हैं फैसला

मूलांक 7 वाले लोग दूसरों की राय पर अपना फैसला नहीं लेते हैं। अगर इन्हें अंदर से कोई बात सही या गलत महसूस हो रही है तो उसी के आधार पर फैसला लेते हैं।

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जल्दी समझ आती है अपनों की परेशानी

कई बार बिना कुछ बताए ही ये दूसरों की परेशानी को अपने आप ही भांप लेते हैं। हालांकि इसके लिए हो सकता है कि हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस और स्वभाव अलग हो।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 7 Numerology
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