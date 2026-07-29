Numerology: बातें सुनकर ही हील कर देते हैं इन तारीखों में जन्म लोग, चंद्रमा का असर सबसे ज्यादा

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 के जातक अच्छे लिसनर होते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होता है। इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है तो इसी वजह से इसका असर इन पर सबसे ज्यादा दिखता है। ये काफी समझदार और केयरिंग होते हैं।
मूलांक 2 वालों की खास बात ये है कि ये जब दूसरों की बात सुनते हैं तो टोकते नहीं हैं। ये आराम से सामने वाले की हर बात सुनते हैं। इनसे बात करके ना सिर्फ मन हल्का महसूस करता है बल्कि सुकून भी मिलता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले लोग सामने वाले की फीलिंग्स को आसानी से समझ लेते हैं। ऐसे में लोग अपनी परेशानियों को इनके साथ खुलकर शेयर कर लेते हैं और उन्हें भरोसा होता है कि यहां किसी भी बात के लिए जज नहीं किया जाएगा।
मूलांक 2 वालों की बात करने का तरीका बहुत ही शांत होता है। ये लंबे-लंबे स्पीच नहीं देंगे लेकिन प्यार से बोली गई इनकी दो बातें भी सामने वाले का हौसला बढ़ा देती हैं। यही बात मूलांक 2 वालों को दूसरों से खास बनाती हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले लोग पहले पूरी बात सुनते समझते हैं और इसके बाद ही अपनी सलाह देते हैं। इनकी इन्ट्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। ऐसे में कई बार इनकी राय लोगों के काम आ ही जाती है।
मूलांक 2 वालों की एनर्जी बहुत ही मैग्नेटिक होती है। इनकी खास बात ये भी होती है कि लोगों की बातों को ये इधर-उधर नहीं करते हैं। इसी वजह से लोग इनसे अपने दिल की बात आसानी से कह पाते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।