Numerology: बातें सुनकर ही हील कर देते हैं इन तारीखों में जन्म लोग, चंद्रमा का असर सबसे ज्यादा

अच्छे लिसनर होते हैं मूलांक 2 वाले लोग

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 के जातक अच्छे लिसनर होते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होता है। इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है तो इसी वजह से इसका असर इन पर सबसे ज्यादा दिखता है। ये काफी समझदार और केयरिंग होते हैं।