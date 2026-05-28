पीला कलावा पहनने से मिलते हैं ये 5 फायदे, यहां जानें शुभ दिन और सही तरीका

पीला कलावा बांधने का सही तरीका

इस बात का ध्यान रखें कि कलावा पहनने से पहले भगवान को जरूर याद करें। महिलाएं कलावा बाएं हाथ में बंधवाएं तो वहीं पुरुषों को इसे दाएं हाथ में बंधवाना चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।