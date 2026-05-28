पीला कलावा पहनने से मिलते हैं ये 5 फायदे, यहां जानें शुभ दिन और सही तरीका

हिंदू धर्म में पीले रंग के कलावे को काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे बांधने से विष्णु भगवान के साथ-साथ गुरु ग्रह की कृपा बनी रहती है। इससे जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलते हैं और धीरे-धीरे सारे काम भी बनने लगते हैं।
मान्यता है कि पीला कलावा बांधने से जिंदगी में नए-नए मौके मिलने लगते हैं। और सारे अटके हुए काम भी पूरे होते हैं। मान्यता है कि इसे पहनने से गुरु ग्रह भी मजबूत होता है।
मान्यता है कि पीला रंग जिंदगी में पॉजिटिविटी और शांति लेकर आते हैं। ऐसे में पीला कलावा पहनने से तनाव कम होता है और मन शांत रहने लगता है। ऐसे में जिंदगी से जुड़े फैसले सही तरीके से लिए जा सकते हैं।
किसी भी व्रत या फिर कथा के बाद पीला कलावा बंधवाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे पूजा या फिर व्रत का पूरा-पूरा फल मिलता है और इसका शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है।
मान्यता है कि पीले रंग का कलावा नेगेटिविटी से दूर रखता है। साथ ही इसकी एनर्जी से बुरी नजर से भी बचाव होता है। हालांकि इसे 21 दिन बाद बदल लें नहीं तो इसके शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं।
नियम के अनुसार पीला कलावा हमेशा गुरुवार के दिन पहनना चाहिए। अगर भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद इस कलावे को पहना जाए तो ये शुभ फल देगा।
इस बात का ध्यान रखें कि कलावा पहनने से पहले भगवान को जरूर याद करें। महिलाएं कलावा बाएं हाथ में बंधवाएं तो वहीं पुरुषों को इसे दाएं हाथ में बंधवाना चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।