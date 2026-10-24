रत्नशास्त्र: मोती सूट ना करें तो कैसे पहचानें? मिलते हैं ये संकेत

रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती सबसे सौम्य रत्न है और इसे चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। माना जाता है कि मोती पहनने से मन शांत रहता है और गुस्से पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हालांकि ये रत्न हर किसी को सूट नहीं करता है और ऐसी स्थिति में ये गलत प्रभाव भी डालने लगता है। अगर आपने मोती पहना है और आपको पता करना है कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको कुछ संकेत मिलने लगेंगे। जानिए ये संकेत कैसे होंगे?
अगर किसी व्यक्ति को मोती सूट नहीं करेगा तो उसे बिना किसी बात के ही टेंशन होती रहेगी। हर छोटी बात पर गुस्सा आएगा। वहीं मन में किसी ना किसी बात को लेकर घबराहट महसूस होगी। अगर मोती पहनने के बाद आपको ऐसे बदलाव दिखे तो मोती उतार दें।
मोती सूट नहीं करने पर व्यक्ति इमोशनल बहुत होगा। बात बात पर रोने का मन करने लगेगा और मन बेवजह ही उदास रहेगा। दरअसल चंद्रमा मन का कारक होता है और मोती अगर गलत प्रभाव डालेगी तो इसका असर भावनाओं पर सबसे पहले पड़ेगा।
ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को जल तत्व से भी जोड़कर देखते हैं। मोती सूट ना करें तो इसका असर हेल्थ पर भी दिखने लगता है। ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कि बार-बार कोल्ड की समस्या हो। हालांकि सर्दी जुकाम ज्यादा बढ़ने लगे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
मोती सूट ना करने पर नींद बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि इससे बार-बार नींद टूटने की समस्या होगी या फिर रात में बुरे सपने भी आ सकते हैं। दरअसल तनाव के चलने भी ऐसा होगा।
रत्नशास्त्र के अनुसार अगर मोती सूट ना करें तो इससे रिश्ते उलझने लगते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का संबंध मां से भी जोड़ते हैं। ऐसे में स्थिति ऐसी बन सकती है कि मां के साथ रिश्तों में अनबन हो या फिर किसी और के साथ तनाव की स्थिति बने।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।