रत्नशास्त्र: मोती सूट ना करें तो कैसे पहचानें? मिलते हैं ये संकेत

मोती सूट नहीं कर रहा तो ऐसे पहचानें

रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती सबसे सौम्य रत्न है और इसे चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। माना जाता है कि मोती पहनने से मन शांत रहता है और गुस्से पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हालांकि ये रत्न हर किसी को सूट नहीं करता है और ऐसी स्थिति में ये गलत प्रभाव भी डालने लगता है। अगर आपने मोती पहना है और आपको पता करना है कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको कुछ संकेत मिलने लगेंगे। जानिए ये संकेत कैसे होंगे?