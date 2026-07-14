Pearl Gemstone: मोती पहनने से मिलते हैं ये 3 फायदे, धारण करते वक्त पढ़ें ये मंत्र

मोती पहनने से पहले ध्यान रखें ये बात

मोती को हमेशा सोमवार के दिन पहनें। इसे हमेशा चांदी में ही बनवाएं। इसे धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।