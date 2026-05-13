Pearl Gemstone: मोती के साथ 5 रत्नों का कॉम्बिनेशन माना जाता है सबसे अशुभ, पहनते ही शुरु होती है बैचेनी

चंद्रमा का रत्न है मोती

रत्नशास्त्र की दुनिया में मोती खूबसूरत रत्नों में से एक है। इसे चंद्रमा का रत्न माना जाता है। मोती को पहनने से कई फायदे मिलते हैं लेकिन हर एक रत्न के साथ इसे पहनना सही नहीं माना जाता है। गलत रत्न के साथ पहनने से मन परेशान और बैचेन रह सकता है। साथ ही इसी वजह से तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर मोती के साथ किन रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।