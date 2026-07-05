रत्नशास्त्र: मूलांक 2 वालों के लिए वरदान है ये रत्न, पहनने से चंद्रमा होंगे मजबूत, सफलता के साथ मिलेगी मानसिक शांति

मोती चंद्रमा से जुड़ा रत्न है और इसे पहनने से मन की अशांति दूर होती है। यह रत्न चंद्रमा को मजबूत कर मानसिक शांति के साथ सफलता भी दिलाता है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के जातकों को मोती रत्न धारण करने से क्या फायदे होंगे और इसके लिए सही नियम क्या है।
मोती को चंद्रमा का रत्न माना जाता है। यह शीतल और सौम्य ऊर्जा वाला होता है। मूलांक 2 वाले लोगों का मन अक्सर उतार-चढ़ाव भरा रहता है। मोती इस अस्थिरता को शांत करने में मदद करता है। सफेद मोती विशेष रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि यह चंद्रमा की शुद्ध ऊर्जा को बढ़ाता है। मोती पहनने से मन की चंचलता कम होती है और भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है।
मूलांक 2 वाले लोग छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा सोचते हैं। इससे तनाव, चिंता और नींद की समस्या हो सकती है। मोती इन नकारात्मक विचारों को शांत करता है। यह मन को स्थिरता देता है और आशावादी सोच विकसित करने में सहायक होता है। नियमित रूप से मोती धारण करने वाले लोगों को मानसिक शांति मिलती है और वे जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं।
मोती सिर्फ शांति ही नहीं लाता, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। मूलांक 2 वाले लोग अक्सर दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। मोती उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा दिलाता है। इससे करियर, व्यवसाय और रिश्तों में सफलता मिलने लगती है। रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मोती विशेष लाभ देता है, क्योंकि यह कल्पनाशक्ति और नए विचारों को बढ़ावा देता है।
मोती को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर पहनना सबसे शुभ होता है। इसे पहनने से पहले कच्चे दूध या गंगाजल में डुबोकर शुद्ध करें। फिर 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शिव और पार्वती को फूल-चावल अर्पित करें। मोती सोमवार या पूर्णिमा के दिन पहनना विशेष फलदायी होता है।
मोती दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनना चाहिए। इसे हमेशा चांदी में ही जड़वाएं। हालांकि, इस रत्न को ज्योतिषी से सलाह लेकर ही पहनें। मोती पहनने के बाद कुछ दिनों तक अपने मन में होने वाले बदलाव पर ध्यान दें। सकारात्मक परिवर्तन आने पर इसे नियमित रूप से धारण करें।
मोती पहनने के बाद नियमित रूप से इसकी देखभाल करें। इसे कभी भी गंदा ना होने दें। ज्योतिषीय सलाह लेकर ही मोती पहनें। अगर कोई नकारात्मक प्रभाव महसूस हो, तो तुरंत ज्योतिषी से संपर्क करें। सही तरीके से पहना गया मोती जीवन को सकारात्मक दिशा देता है।
मोती धारण करने से मूलांक 2 वाले लोगों का जीवन संतुलित होता है। मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सफलता तीनों एक साथ बढ़ते हैं। लेकिन याद रखें कि रत्न सिर्फ सहायक होते हैं। सच्ची मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ इसे पहनें तो परिणाम और बेहतर आते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।