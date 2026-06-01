रत्नशास्त्र: मन रहता है अशांत और छोटी-छोटी बात पर आता है गुस्सा? ये रत्न बढ़ाएगा मानसिक शांति और आत्मविश्वास

बेहद शक्तिशाली रत्न है मोती

मोती एक ऐसा रत्न है जो सिर्फ गहना नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का सहारा बन सकता है। अगर आपका मन अशांत रहता है, छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आता है या फैसले लेने में कठिनाई होती है, तो सही विधि से मोती धारण करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।