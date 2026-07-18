Gemstone: मोती मजबूत करता है चंद्रमा, पहनने से पहले करें ये 3 काम

ज्योतिष और रत्न शास्त्र के अनुसार मोती धारण करने से कुंडली में चंद्रमा ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है और जिन लोगों को काफी गुस्सा आता है उनके लिए भी ये रत्न फायदेमंद होता है। साथ ही इसकी वजह से मानसिक तनाव भी काफी हद तक कम होता है। हालांकि इसे पहनने का सही तरीका होना चाहिए। जानिए मोती से जुड़े रत्नशास्त्र के कुछ खास नियमों को।
जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन लोगों के लिए मोती बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। इसे पहनने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इमोशनल बैलेंस भी सही होता है।
मोती को पहनने का एक नियम है जिसे जरूर पूरा करना चाहिए। नियम के अनुसार मोती को पहनने से पहले गंगाजल और कच्चे दूध से इसे शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके लिए शहद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बाद इसे साफ कर लें।
मोती को पहनने से पहले इसे दीया और धूप दिखा दें। इस दौरान आप ॐ सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इस जाप को 108 बार करके ही मोती को पहना जाए तो मान्यता है कि इस रत्न की शुभता और भी बढ़ जाती है।
मोती को हमेशा सोमवार के दिन ही धारण करना चाहिए। इसे हमेशा दाहिने हाथ की सबसे ऊंगली में ही पहनें। कनिष्ठा में मोती को पहनना शुभ मानते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती को हमेशा चांदी में ही बनवाया जाए तो इसे अच्छा मानते हैं। रत्नशास्त्र मान्यता भी है कि इससे चंद्रमा की अच्छी एनर्जी मिलती है। बस इस बात का ख्याल रखें कि मोती का वजन आपकी जरूरत के अनुसार हो और इसकी सही जानकारी अच्छे ज्योतिषी ही आपको दे सकते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।