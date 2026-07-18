Gemstone: मोती मजबूत करता है चंद्रमा, पहनने से पहले करें ये 3 काम

मोती से मजबूत होता है चंद्रमा

ज्योतिष और रत्न शास्त्र के अनुसार मोती धारण करने से कुंडली में चंद्रमा ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है और जिन लोगों को काफी गुस्सा आता है उनके लिए भी ये रत्न फायदेमंद होता है। साथ ही इसकी वजह से मानसिक तनाव भी काफी हद तक कम होता है। हालांकि इसे पहनने का सही तरीका होना चाहिए। जानिए मोती से जुड़े रत्नशास्त्र के कुछ खास नियमों को।