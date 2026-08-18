Gemstone: पन्ना पहनते ही दिखने लगते हैं ये 5 शुभ संकेत, बुध देते हैं लाभ

रत्नशास्त्र के अनुसार कुछ रत्न इतने पावरफुल होते हैं कि पूरी जिंदगी बदलकर रख देते हैं। अगर सही नियम से पन्ना रत्न को धारण किया जाए तो बुध कई तरह से जिंदगी में बदलाव लेकर आते हैं। जानें इस रत्न को धारण करने के बाद कौन से 5 शुभ संकेत दिखने लगते हैं?
रत्नशास्त्र में माना जाता है कि पन्ना अगर सूट कर जाए तो धारण करने वाले के मन की उलझनों को काफी हद तक कम कर देता है। वहीं पन्ना की वजह से जिंदगी में कोई भी फैसला आसानी से लिया जा सकता है। जिन लोगों को हर एक छोटी बात पर कन्फ्यूजन होता है उन्हें भी इससे काफी फायदा मिलता है।
पन्ना बुध का रत्न है तो इसे धारण करने से बातचीत करने के तरीके में काफी निखार आता है। इस रत्न को धारण करने वालों की बातों का लोगों पर जल्दी असर पड़ता है। अपनी बातों से ही ये लोगों का दिल जीतने लगते हैं।
बुध का रत्न होने की वजह से पन्ना का शुभ प्रभाव स्टूडेंट्स पर भी देखने को मिलता है। जिन लोगों का ध्यान बार-बार भटकता है उन्हें इस रत्न से लाभ मिलने लगता है। बच्चों के लिए ये रत्न फायदेमंद साबित होता है।
रत्नशास्त्र के अनुसार अगर पन्ना सूट कर जाए तो करियर और बिजनेस में नए मौके भी दिलवाता है। जिन लोगों के काम अटके हुए हैं उनकी चीजें भी क्लियर होने लगती हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को खूब फायदा होता है तो वहीं नौकरीपेशा लोगों को तरक्की मिलती है।
रत्नशास्त्र मान्यता है कि पन्ना जब सूट करने लगता है तो चेहरे पर एक अलग ही निखार आ जाता है। इस रत्न को धारण करने के बाद मन की बैचेनी और घबराहट भी दूर होने लगती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।