Gemstone: पन्ना पहनते ही दिखने लगते हैं ये 5 शुभ संकेत, बुध देते हैं लाभ

दिमाग में आएगी क्लैरिटी

रत्नशास्त्र में माना जाता है कि पन्ना अगर सूट कर जाए तो धारण करने वाले के मन की उलझनों को काफी हद तक कम कर देता है। वहीं पन्ना की वजह से जिंदगी में कोई भी फैसला आसानी से लिया जा सकता है। जिन लोगों को हर एक छोटी बात पर कन्फ्यूजन होता है उन्हें भी इससे काफी फायदा मिलता है।