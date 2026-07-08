Gemstone: पन्ना और मूंगा साथ में क्यों नहीं पहनना चाहिए? होते हैं ये 4 नुकसान

बढ़ सकता है गुस्सा

माना जाता है कि अगर पन्ना और मूंगा साथ पहने जाए तो किसी को भी छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है। साथ ही हो सकता है कि ऐसी स्थिति भी बन जाए कि बिना सोचे-समझे ही गलत फैसले लेने लगे। इससे काम और रिश्ते दोनों पर गलत असर होगा।