Gemstone: पन्ना और मूंगा साथ में क्यों नहीं पहनना चाहिए? होते हैं ये 4 नुकसान

रत्नशास्त्र की दुनिया में कुछ रत्नों को साथ पहनना सही नहीं माना जाता है। पन्ना और मूंगा का कॉम्बिनेशन ऐसा ही है जिसे खतरनाक बताया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर इन्हें साथ क्यों नहीं पहना जाता है?
दरअसल पन्ना बुध ग्रह का रत्न माना जाता है वहीं मूंगा का संबंध मंगल ग्रह से है। ज्योतिष शास्त्र में दोनों की ग्रहों का स्वभाव काफी अलग माना जाता है। ऐसे में इन्हें बिना किसी सलाह के साथ में पहनने से बचना चाहिए क्योंकि ये नुकसान ही पहुंचाएंगे।
माना जाता है कि अगर पन्ना और मूंगा साथ पहने जाए तो किसी को भी छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है। साथ ही हो सकता है कि ऐसी स्थिति भी बन जाए कि बिना सोचे-समझे ही गलत फैसले लेने लगे। इससे काम और रिश्ते दोनों पर गलत असर होगा।
रत्नशास्त्र के अनुसार गलत रत्नों का कॉम्बिनेशन रिश्तों पर भी बुरा असर डालता है। मूंगा और पन्ना साथ पहनने से परिवार में छोटी-छोटी बात पर बहस हो सकती है और ऐसे में गलतफहमियों के बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं।
ऐसी भी मान्यता है कि मूंगा और पन्ना साथ में पहनने से करियर और बिजनेस में रुकावटें पैदा होती हैं। वहीं पैसों को लेकर भी दिक्कत शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर मेहनत का मनचाहा फल नहीं मिलता है और इस चक्कर में तनाव बढ़ता है।
इस बात का ध्यान दें कि हर किसी की कुंडली अलग होती है। ऐसे में किसी की देखा देखी करके आप ये रत्न पहनने की गलती कभी ना करें। किसी जानकार ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद ही ये काम करें।