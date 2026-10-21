Panna Gemstone: पन्ना पहनने से क्या होता है? जानें फायदे

रत्नशास्त्र में पन्ना को बहुत ही अहम रत्न माना जाता है। इसका संबंध बुध ग्रह से होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इस रत्न का संबंध ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस से जोड़कर देखते हैं। कुंडली में बुध की स्थिति को देखते हुए पन्ना पहनना लाभ पहुंचा सकता है। जानिए पन्ना किस तरह से फायदे देता है?
जिन स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में कम लगता है उनके लिए पन्ना जादू जैसा है। ये सच में किसी मिरेकल से कम नहीं है। स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि राइटर्स और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए पन्ना फायदेमंद साबित होता है। साथ ही इसे पहनने के बाद सही फैसले को लेने में काफी मदद मिलती है और व्यक्ति अपनी बात को काफी बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख पाता है।
नौकरीपेशा और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी पन्ना बहुत ही लकी साबित होता है। ज्योतिष और रत्न शास्त्र में बिजनेस और करियर के लिए पन्ना को बेहद ही खास माना जाता है। बुध से संबंधित होने के नाते पन्ना का महत्व बढ़ जाता है। हालांकि सिर्फ पन्ना पहन लेने से ही चीजें सही नहीं हो जाती हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत और सही फैसला भी लेना जरूरी है।
रत्नशास्त्र के अनुसार पन्ना कम्युनिकेशन स्किल को खूबसूरती से निखारने का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी बात को आसानी से और अच्छे से समझें और कम्युनिकेशन स्किल सुधरे तो उनके लिए ये रत्न पहनना शुभ होता है।
जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए पन्ना शुभ माना जाता है। पन्ना को धारण करने से नए-नए आइडिया, नई चीजों को सीखने की इच्छा और अपनी चीजों को सही तरीके से सभी के सामने रखने की कला भी निखरती है। फैशन, कला और राइटिंग की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए तो पन्ना बहुत ही अच्छा माना जाता है।
रत्नशास्त्र के अनुसार पन्ना हर किसी को सूट नहीं करेगा। कुंडली में बुध की स्थिति चेक करवाने के बाद ही पन्ना पहनने का फैसला लेना चाहिए। किसी की देखादेखी या फिर फैशन के नाम पर पन्ना पहन लेना सही नहीं है। रत्नशास्त्र के अनुसार कोई भी रत्न बिना सलाह नहीं पहनना चाहिए क्योंकि अगर ये सूट नहीं करेंगे तो उलटा असर भी दिखा सकते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।