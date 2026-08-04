Gemstone: कुंडली में कमजोर है बुध? पन्ना पहनने से दूर होगी ये दिक्कतें

अच्छी होती है कम्युनिकेशन स्किल

पन्ना बुध ग्रह से संबंधित रत्न है। मान्यता है कि इसे धारण करने से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। साथ ही अपनी बात को सही तरीके से सामने रख पाने में काफी मदद मिलती है। जिन्हें बातचीत में दिक्कत होती है उनके लिए पन्ना किसी मिरेकल से कम नहीं है। बुध कमजोर होने पर कम्युनिकेशन से जुड़ी दिक्कतें आती हैं।