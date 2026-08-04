Gemstone: कुंडली में कमजोर है बुध? पन्ना पहनने से दूर होगी ये दिक्कतें

अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर होता है तो उसे पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। रत्नशास्त्र मान्यता है कि इस रत्न की मदद से करियर और बिजनेस से जुड़ी सारी दिक्कतें दूर होती हैं।
पन्ना बुध ग्रह से संबंधित रत्न है। मान्यता है कि इसे धारण करने से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। साथ ही अपनी बात को सही तरीके से सामने रख पाने में काफी मदद मिलती है। जिन्हें बातचीत में दिक्कत होती है उनके लिए पन्ना किसी मिरेकल से कम नहीं है। बुध कमजोर होने पर कम्युनिकेशन से जुड़ी दिक्कतें आती हैं।
अगर मेहनत करने के बाद भी काम नहीं बन पाता है तो पन्ना रत्न काफी फायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों को फैसले लेने में दिक्कत आती है उनके लिए पन्ना काफी मददगार साबित होता है।
मान्यता है कि पन्ना से फोकस कर पाना बेहतर होता है। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए ये रत्न काफी सूटेबल और शुभ माना जाता है। जिन लोगों को कुछ याद रख पाने में दिक्कत आती है उनके लिए भी पन्ना फायदेमंद रहेगा।
सभी रत्न कुछ ना कुछ फायदा देते हैं। हालांकि हर रत्न सभी के लिए शुभ नहीं होता है। ऐसे में किसी भी रत्न को धारण करने से पहले कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। किसी जानकार ज्योतिष को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।