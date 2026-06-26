शिव कृपा का संकेत देता है पंचमुखी बेलपत्र का मिलना, जानिए इसका महत्व और फायदे

शिव कृपा का संकेत है पंचमुखी बेलपत्र

पंचमुखी बेलपत्र पाना शिव कृपा का सुंदर संकेत है। अगर आपको यह मिल जाए, तो समझिए कि भगवान शिव आप पर विशेष कृपा कर रहे हैं। इसे सही विधि से पूजा में लगाएं तो जीवन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं और सुख-शांति बनी रहेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।