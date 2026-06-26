Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

शिव कृपा का संकेत देता है पंचमुखी बेलपत्र का मिलना, जानिए इसका महत्व और फायदे

हिंदू धर्म में बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। सामान्य बेलपत्र तो आम है, लेकिन पंचमुखी बेलपत्र बेहद दुर्लभ होता है। इसे पाना शिव जी की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। पंचमुखी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं और जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं।

Navaneet RathaurJun 26, 2026 08:37 pm IST
1/8

पंचमुखी बेलपत्र क्या है?

पंचमुखी बेलपत्र वह है, जिसमें एक ही डंठल पर प्राकृतिक रूप से पांच पत्तियां जुड़ी होती हैं। सामान्य बेलपत्र में तीन पत्तियां होती हैं, लेकिन पंचमुखी बहुत कम मिलता है। इसे पाना शिव भक्तों के लिए काफी शुभ संकेत है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में भी इसके महत्व का उल्लेख मिलता है।

2/8

पंचमुखी बेलपत्र की दुर्लभता

पंचमुखी बेलपत्र उतना ही दुर्लभ है, जितना एकमुखी रुद्राक्ष। इसे ढूंढना आसान नहीं होता है। कई बार लोग नकली पंचमुखी बेलपत्र बेचते हैं, इसलिए असली की पहचान करना जरूरी है। असली पंचमुखी बेलपत्र में पांचों पत्तियां प्राकृतिक होती हैं, उनमें गोंद या धागे नहीं लगे होते हैं। बीच की पत्ती सबसे बड़ी होती है और बाकी चार पत्तियां उसके दोनों तरफ दो-दो होती हैं।

3/8

असली पंचमुखी बेलपत्र की पहचान

असली पंचमुखी बेलपत्र की पत्तियां एक समान हरे रंग की होती हैं। इनकी जाली और बनावट बिल्कुल प्राकृतिक होती है। नकली में पत्तियां अलग-अलग जोड़ी जाती हैं या उनमें रंग का अंतर दिखता है। असली बेलपत्र में डंठल मजबूत होता है और पत्तियां आसानी से नहीं अलग होती हैं।

4/8

शिव पूजा में पंचमुखी बेलपत्र का महत्व

पंचमुखी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यह सामान्य बेलपत्र से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार, पंचमुखी बेलपत्र अर्पित करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह पूजा में विशेष फलदायी होता है और शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

5/8

आर्थिक परेशानियों से मुक्ति

जो लोग आर्थिक तंगी, व्यापार में नुकसान या नौकरी में अड़चनों का सामना कर रहे हैं, उन्हें पंचमुखी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर तिजोरी या धन स्थल पर रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगती हैं।

6/8

घर से नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर

पंचमुखी बेलपत्र घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बहुत प्रभावी है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद पूजा घर में रखें या माता पार्वती-शिव जी की तस्वीर के साथ फ्रेम करके लगाएं। इससे घर का वातावरण शांत होता है, कलह कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

7/8

पंचमुखी बेलपत्र का सही उपयोग

पंचमुखी बेलपत्र मिलने पर इसे साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर इसे पूजा स्थल पर रखें। रोज इसकी पूजा करें और श्रद्धा से प्रार्थना करें। इससे शिव कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इसे कभी फेंकना या अपवित्र जगह पर नहीं रखना चाहिए।

8/8

शिव कृपा का संकेत है पंचमुखी बेलपत्र

पंचमुखी बेलपत्र पाना शिव कृपा का सुंदर संकेत है। अगर आपको यह मिल जाए, तो समझिए कि भगवान शिव आप पर विशेष कृपा कर रहे हैं। इसे सही विधि से पूजा में लगाएं तो जीवन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं और सुख-शांति बनी रहेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Hindu Sanatan
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणशिव कृपा का संकेत देता है पंचमुखी बेलपत्र का मिलना, जानिए इसका महत्व और फायदे