जीरो को भी हीरो बना सकता है हथेली का ये पर्वत, जानें कहां पाया जाता है हाथ में Ketu पर्वत

हथेली पर कुछ जगह पर पर्वत जैसा आकार मौजूद होता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को छाया ग्रह माना गया है। केतु ग्रह का संबंध मोक्ष, अध्यात्म और वैराग्य से माना गया है। हस्तरेखा विद्या की मदद से हथेली पर मौजूद केतु पर्वत से भी भविष्य का पता लगाया जा सकता है। केतु पर्वत की बनावट देखकर भी आप व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य के बारे में जान सकते हैं।
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, केतु पर्वत हथेली में कलाई के ठीक ऊपर पाया जाता है। यह पर्वत अंगूठे के पास (शुक्र पर्वत) और चंद्र पर्वत के बीच में पाया जाता है। ज्यादातर मामलों में भाग्य रेखा इसी पर्वत से शुरू होती है।
केतु पर्वत की बनावट जब उभरी हुई हो, और इस पर बनी रेखाएं क्लियर और डार्क कलर में हो तो ये पर्वत शुभ माना जाता है।
हस्तरेखा के अनुसार, केतु पर्वत का प्रभाव मुख्य रूप से 5 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक अधिक दिखाई देता है।
केतु पर्वत शुभ होने पर गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति भी मेहनत के दम पर खूब धन- दौलत कमाता है। ऐसा व्यक्ति बेहद ही भाग्यशाली माना जाता है। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। व्यक्ति को हर प्रकार का सुख नसीब होता है।
अगर हथेली में केतु पर्वत पूरी तरह से विकसित नहीं है, दबा हुआ है, या लकीरें कटी-कटी, हल्के रंग की हैं तो केतु पर्वत अशुभ माना जाता है।
अगर केतु पर्वत अविकसित है और भाग्य रेखा भी खराब है तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। वहीं, अगर केतु पर्वत खराब है लेकिन भाग्य रेखा मजबूत बनी हुई है तो सफलता मिलती है पर जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।