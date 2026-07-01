जीरो को भी हीरो बना सकता है हथेली का ये पर्वत, जानें कहां पाया जाता है हाथ में Ketu पर्वत

केतु पर्वत और भाग्य रेखा का क्या संबंध है?

अगर केतु पर्वत अविकसित है और भाग्य रेखा भी खराब है तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। वहीं, अगर केतु पर्वत खराब है लेकिन भाग्य रेखा मजबूत बनी हुई है तो सफलता मिलती है पर जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।