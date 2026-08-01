क्या आपके घर में भी पड़ी हैं पुरानी चाबियां? तुरंत करें ये काम, वरना रुक जाएगी तरक्की!

वास्तु दोष दूर करने का आसान उपाय

अगर लंबे समय से पुरानी चाबियां पड़ी थीं, तो उन्हें हटाकर घर की सफाई करें। पश्चिम दिशा में नई चाबियों का सही स्थान तय करें। घर में हल्का धूप या कपूर जलाकर शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से घर का माहौल हल्का और सकारात्मक बना रहता है। तरक्की के लिए ये छोटे उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।