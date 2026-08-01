Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

क्या आपके घर में भी पड़ी हैं पुरानी चाबियां? तुरंत करें ये काम, वरना रुक जाएगी तरक्की!

घर में कई बार ऐसी चीजें रखी रह जाती हैं जो वास्तु दोष पैदा कर सकती हैं। पुरानी, जंग लगी या बेकार हो चुकी चाबियां भी इन्हीं में से एक हैं। सुरक्षा के लिए चाबियां जरूरी होती हैं, लेकिन अगर उनका इस्तेमाल बंद हो गया हो तो वे नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं।

Navaneet RathaurAug 01, 2026 11:21 am IST
1/9

जंग लगी या बेकार चाबियां

वास्तु शास्त्र के अनुसार सही जगह पर सही चाबियां रखने से घर की तरक्की और शांति बनी रहती है। जंग लगी या बेकार चाबियां इधर-उधर पड़ी रहती हैं, तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं और तरक्की में रुकावट पैदा कर सकती हैं। सही जगह और सही तरीके से चाबियां रखना बहुत जरूरी है।

2/9

पुरानी चाबियां घर में क्यों नहीं रखनी चाहिए?

वास्तु के अनुसार, घर में ऐसी कोई चाबी नहीं रखनी चाहिए, जो बेकार हो गई हो, जिसमें जंग लग गया हो या जिसका ताला खो गया हो। ये चाबियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। लंबे समय तक इन्हें रखने से घर का माहौल भारी हो सकता है और कामों में अड़चनें आने लगती हैं। इसलिए ऐसी चाबियों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए।

3/9

जंग लगी चाबियों का असर

जंग लगी चाबियां शनि ग्रह को प्रभावित करती हैं। इससे बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं और आर्थिक या मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। जंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी चाबी में जंग लग गई है, तो उसे साफ करने की बजाय पूरी तरह हटा देना ज्यादा बेहतर है, ताकि घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहे।

4/9

बेकार चाबियों को तुरंत हटाएं

मोटरसाइकिल, कार या पुराने तालों की जो चाबियां अब इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, उन्हें घर में रखना ठीक नहीं होता है। ये चाबियां रुकी हुई ऊर्जा पैदा करती हैं। वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बेकार चाबियों को घर से बाहर निकालकर उचित तरीके से निपटाएं। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं।

5/9

चाबियां रखने की सही दिशा

चाबियां रखने के लिए पश्चिम दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिशा में रखने से सुरक्षा और स्थिरता बनी रहती है। चाबियों को हमेशा एक निश्चित स्थान पर की-होल्डर में रखें। इधर-उधर बिखेरकर रखने से ऊर्जा बिखरती है और अनावश्यक परेशानियां आ सकती हैं। सही दिशा का पालन करने से घर का वास्तु संतुलित रहता है।

6/9

पूजा घर और किचन में ना रखें चाबियां

कभी भी चाबियां पूजा घर में ना रखें। पूजा स्थल पवित्र स्थान है और वहां लौकिक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। किचन में भी चाबियां रखने से अग्नि तत्व प्रभावित होता है, जिसका असर भोजन और परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इन दोनों जगहों से चाबियां दूर रखें, ताकि घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहे।

7/9

की-रिंग संबंधी सावधानियां

अगर किसी चाबी का की-रिंग टूट जाए, तो तुरंत नया लगाएं। भगवान की छवि वाले की-रिंग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाबियां रोजमर्रा की वस्तु हैं। खराब चाबी को अच्छी चाबियों के गुच्छे में कभी ना लगाएं। इससे अच्छी चाबियों की ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। साफ और मजबूत की-रिंग का ही इस्तेमाल करें।

8/9

नई चाबियां कैसे रखें?

नई और इस्तेमाल होने वाली चाबियों को हमेशा सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान पर रखें। पश्चिम दिशा में की-होल्डर लगाकर रखना सबसे अच्छा है। चाबियों को साफ-सुथरा रखें और नियमित रूप से जांचते रहें कि कोई चाबी खराब तो नहीं हो गई। व्यवस्थित रखने से घर में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है और वास्तु दोष नहीं आता है।

9/9

वास्तु दोष दूर करने का आसान उपाय

अगर लंबे समय से पुरानी चाबियां पड़ी थीं, तो उन्हें हटाकर घर की सफाई करें। पश्चिम दिशा में नई चाबियों का सही स्थान तय करें। घर में हल्का धूप या कपूर जलाकर शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से घर का माहौल हल्का और सकारात्मक बना रहता है। तरक्की के लिए ये छोटे उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणक्या आपके घर में भी पड़ी हैं पुरानी चाबियां? तुरंत करें ये काम, वरना रुक जाएगी तरक्की!