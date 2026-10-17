अक्टूबर के आखिरी 15 दिन होंगे इन 5 मूलांकों के लिए शुभ, कई मामलों में लाभ

मूलांक 1 अक्टूबर राशिफल

जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है वो मूलांक 1 वाली कैटेगरी में आते हैं। ये सूर्य से गवर्न होते हैं। अक्टूबर महीने के आखिरी 15 दिन इनके लिए कई मायने में खास रहेंगे। इस बीच आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो वहीं नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों के हाथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है। इस बीच पैसों की स्थिति काफी हद तक सुधरने वाली है।