अक्टूबर के आखिरी 15 दिन होंगे इन 5 मूलांकों के लिए शुभ, कई मामलों में लाभ

अक्टूबर के 15 दिन बीच चुके हैं और अब इसका आखिरी पड़ाव कैसा रहने वाला है? ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। क्या कहीं से कोई गुड न्यूज आएगी? या फिर जो चीजें उलझी हैं क्या वो सही होंगी? ऐसे कई सवाल मन में आते हैं। अंक शास्त्र की प्रीडिक्शन के अनुसार आने वाले 15 दिन कुल मूलांकों के लिए बेहद ही खास रहेंगे। चलिए जानते हैं कि ये लकी मूलांक कौन से हैं?
जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है वो मूलांक 1 वाली कैटेगरी में आते हैं। ये सूर्य से गवर्न होते हैं। अक्टूबर महीने के आखिरी 15 दिन इनके लिए कई मायने में खास रहेंगे। इस बीच आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो वहीं नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों के हाथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है। इस बीच पैसों की स्थिति काफी हद तक सुधरने वाली है।
किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का खास असर इन लोगों पर दिखता है। अक्टूबर के बचे हुए दिनों में मूलांक 2 वालों का कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है। बस इस बीच इमोशनल होकर किसी भी तरह का फैसला नहीं लेना है।
4. 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इनके स्वामी ग्रह राहु होते हैं। अक्टूबर के बचे हुए दिन मूलांक 4 वालों के लिए खास होंगे। बिजनेस से जुड़ा कोई प्रॉफिट मिलने की संभावना है। पैसों की स्थिति में मजबूती देखने को मिल सकती है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को भी मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं।
किसी भी महीने की 6. 15 या फिर 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 वालों के लिए अक्टूबर के बचे हुए 15 दिनों में नौकरी और बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इसके अलावा रिश्ते भी पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। नौकरीपेशा लोगों को कोई लाभ मिलेगा। परिवार में खुशनुमा माहौल होगा। किसी पुराने कॉन्टैक्ट से लाभ मिलने की संभावना है।
अंकशास्त्र के अनुसार 8, 17 या फिर 28 तारीख को जिनका जन्म होता है उनका मूलांक 8 होता है। इन लोगों के स्वामी ग्रह शनि देव हैं। अक्टूबर के बचे हुए दिनों में मूलांक 8 वालों को नौकरी में पॉजिटिव बदलाव दिखेगा। कोई अटके काम में रफ्तार आ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को धीरे-धीरे काम में ग्रोथ होती नजर आएगी।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।