मनमौजी स्वभाव की होती हैं इन 3 मूलांक की महिलाएं, मदद में हमेशा रहती हैं आगे

मूलांक 3

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो तो उनका मूलांक 3 होता है। ये लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। ये महिलाएं अपनी सोच और विश्वासों पर बहुत दृढ़ होते हैं एक बार किसी बात को ठान लें, तो फिर आसानी से पीछे नहीं हटते। उनका जीवन एक अनुशासित नेतृत्व की ऊर्जा से चलता है, इसलिए वे अक्सर दूसरों की सलाह से अधिक अपनी बुद्धि और अनुभव को प्राथमिकता देते हैं।