मनमौजी स्वभाव की होती हैं इन 3 मूलांक की महिलाएं, मदद में हमेशा रहती हैं आगे

अंक ज्योतिष एक प्राचीन विद्या है, जो अंकों के माध्यम से व्यक्ति के गुण दोष के साथ स्वभाव, व्यक्तित्व, भविष्य, करियर और रिश्तों को समझने में मदद करती है। ऐसे में आज हम कुछ विशेष मूलांक के बारे में बताएंगे जिनमें जन्मी लड़कियों का स्वभाव बेहद खाय व प्रभावशाली होता है।

Dheeraj PalDec 21, 2025 10:14 pm IST
1/8

विशेष मूलांक

अंक ज्योतिष में हर एक मूलांक की खासियत होती है। मूलांक 3, 4 और मूलांक 9 में जन्मीं महिलाएं कैसी होती हैं, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे।

2/8

मूलांक 3

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो तो उनका मूलांक 3 होता है। ये लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। ये महिलाएं अपनी सोच और विश्वासों पर बहुत दृढ़ होते हैं एक बार किसी बात को ठान लें, तो फिर आसानी से पीछे नहीं हटते। उनका जीवन एक अनुशासित नेतृत्व की ऊर्जा से चलता है, इसलिए वे अक्सर दूसरों की सलाह से अधिक अपनी बुद्धि और अनुभव को प्राथमिकता देते हैं।

3/8

स्वभाव

अंक ज्योतिष के मुताबिक स्वभाव में एक हल्की मनमौजी चमक भी होती है, जो उन्हें रचनात्मक, उत्साही और थोड़ा अप्रत्याशित बनाती है। लेकिन दिल के स्तर पर ये लोग बेहद उदार होते हैं। किसी की मदद की बात आए तो अपनी क्षमता से आगे जाकर भी सहयोग करते हैं। इन्हें पहचानना आसान है, वो जो खुद की राह पर चलते हैं, लेकिन दूसरों के लिए रास्ता भी बनाते हैं।

4/8

मूलांक 4

किसी महिला का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 4 है। मूलांक 4 के स्वामी ग्रह राहु माने जाते हैं। इस मूलांक की लड़कियां किसी भी नियम या परंपरा में बंधकर नहीं चलते, बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं। इसी वजह से कई बार ये जिद्दी भी दिखाई देते हैं। एक बार मन बना लिया तो फिर चाहे कितना भी समझाया जाए, इन्हें बदलना आसान नहीं होता।

5/8

मदद में आगे

स्वभाव में अजीब-सी मनमौज और स्थिरता एक साथ रहती है, जो इन्हें दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है। पर इनका दिल बेहद साफ और सच्चा होता है। किसी की तकलीफ़ दिख जाए तो सबसे पहले आगे बढ़कर हाथ यही लोग बढ़ाते हैं। ये अलग सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा सही करते हैं।

6/8

मूलांक 9

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है। मूलांक 9 की महिलाएं बहुत ही साहसी, सुंदर और आत्मविश्वासी होती हैं। ये खेल-कूद में आगे रहती हैं और हर कार्य को साहस के साथ करती हैं।

7/8

खास बातें

मूलांक 9 की महिलाओं को अपने तरीके से काम करना पसंद है और किसी की दखलंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए अक्सर बेहद जिद्दी और तेज-तर्रार प्रकृति के माने जाते हैं। लेकिन इसी आग के पीछे एक करुणा से भरा दिल होता है।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

