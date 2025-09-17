Numerology Women of these 2 mulank earn a lot of money in life always get success जीवन में खूब पैसा कमाती हैं इन 2 मूलांक की महिलाएं, हमेशा मिलती है सफलता
जीवन में खूब पैसा कमाती हैं इन 2 मूलांक की महिलाएं, हमेशा मिलती है सफलता

किसी भी व्यक्ति के मूलांक के आधार पर अंक ज्योतिष में उसके भविष्य और व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जाता है। हर अंक का अपना स्वामी ग्रह होता है। 1 से 9 मूलांक तक होते हैं। आज हम आपको ऐसे 2 मूलांक के बारे में जानेंगे जिनमें जन्मीं महिलाएं आकर्षण और मेहनत के बल पर अपने बिजनेस में खूब तरक्की पाती हैं।

Dheeraj PalWed, 17 Sep 2025 07:37 AM
मूलांक 1 की लड़कियां

जिनका जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 माना जाता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है, जो ऊर्जा, नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मूलांक 1 की महिलाएं स्वभाव से लीडर होती हैं।

हर परिस्थिति में करती है नेतृत्व

इस मूलांक की महिलाओं में आगे बढ़ने और दूसरों को भी आगे ले जाने का गजब का जुनून होता है। ये हर परिस्थिति में नेतृत्व करना जानती हैं। साथ ही ये किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटतीं। बिजनेस में इनकी यही क्वालिटी इन्हें भीड़ से अलग बनाती है।

बिजनेस में होती हैं खूब सफल

अंक ज्योतिष के मुताबिक इन महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है उनका निर्णय लेने का साहस और स्वतंत्र सोच। यही कारण है कि वे बिजनेस में कभी असफल नहीं होतीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। साथ ही जीवन में खूब पैसा कमाती हैं।

मूलांक 6 की लड़कियां

अन्य मूलांक की बात करें, तो जिनका जन्म किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है, जिसे सौंदर्य, कला, विलासिता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है।

रचनात्मक और प्रबंधन क्षमता

मूलांक 6 की महिलाएं अपनी मोहक व्यक्तित्व, रचनात्मकता और प्रबंधन क्षमता के लिए जानी जाती हैं। ये रिश्तों को निभाना बखूबी जानती हैं। यही गुण इन्हें बिजनेस जगत में आगे बढ़ने और लोगों का विश्वास जीतने में मदद करते हैं।

धन और वैभव को आकर्षित

मूलांक 6 की लड़कियां न सिर्फ धन और वैभव को आकर्षित करती हैं, बल्कि अपने बिजनेस को कला से जोड़ती हैं। यही कारण है कि वे बिजनेस की दुनिया में लंबे समय तक टिकती हैं और हर चुनौती का डटकर सामना करती हैं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

