जीवन में खूब पैसा कमाती हैं इन 2 मूलांक की महिलाएं, हमेशा मिलती है सफलता

जिनका जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 माना जाता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है, जो ऊर्जा, नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मूलांक 1 की महिलाएं स्वभाव से लीडर होती हैं।
इस मूलांक की महिलाओं में आगे बढ़ने और दूसरों को भी आगे ले जाने का गजब का जुनून होता है। ये हर परिस्थिति में नेतृत्व करना जानती हैं। साथ ही ये किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटतीं। बिजनेस में इनकी यही क्वालिटी इन्हें भीड़ से अलग बनाती है।
अंक ज्योतिष के मुताबिक इन महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है उनका निर्णय लेने का साहस और स्वतंत्र सोच। यही कारण है कि वे बिजनेस में कभी असफल नहीं होतीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। साथ ही जीवन में खूब पैसा कमाती हैं।
अन्य मूलांक की बात करें, तो जिनका जन्म किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है, जिसे सौंदर्य, कला, विलासिता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है।
मूलांक 6 की महिलाएं अपनी मोहक व्यक्तित्व, रचनात्मकता और प्रबंधन क्षमता के लिए जानी जाती हैं। ये रिश्तों को निभाना बखूबी जानती हैं। यही गुण इन्हें बिजनेस जगत में आगे बढ़ने और लोगों का विश्वास जीतने में मदद करते हैं।
मूलांक 6 की लड़कियां न सिर्फ धन और वैभव को आकर्षित करती हैं, बल्कि अपने बिजनेस को कला से जोड़ती हैं। यही कारण है कि वे बिजनेस की दुनिया में लंबे समय तक टिकती हैं और हर चुनौती का डटकर सामना करती हैं।
