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Numerology: वाइफ मैटेरियल मानी जाती हैं इन 3 मूलांक की लड़कियां, ससुराल में बनती हैं सबकी लाडली

Wife Material Girls Numerology: क्या आप जानते हैं कि कुछ मूलांक की लड़कियां बेहतरीन लाइफ पार्टनर मानी जाती हैं? जानें मूलांक 1, 2 और 6 की लड़कियों की वो खास बातें जिनसे वो ससुराल में आसानी से सबका दिल जीत लेती हैं।

Garima SinghMay 22, 2026 11:19 am IST
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परफेक्ट पार्टनर बनती हैं ये लड़कियां

हर किसी की चाहत होती है कि घर में ऐसी बहू आए जो रिश्तों को जोड़कर रखे और बड़ों का सम्मान करे। लोग कहते हैं कि अच्छी बहू मिलना किस्मत की बात होती है। वहीं न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ विशेष मूलांक की लड़कियों में ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो अपने सुसराल वालों की लाडली बन जाती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर किन तारीखों में जन्मी लड़कियां ऐसी होती हैं?

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मूलांक 1

लिस्ट में पहला नंबर उन लड़कियों का है जिनका मूलांक 1 होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है उनका मूलांक 1 होता है। इन लोगों का स्वामी ग्रह सूर्य है। इस मूलांक की लड़कियां आत्मविश्वास से भरी होती हैं और परिवार की जिम्मेदारी को समझदारी से निभाती हैं।

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ससुराल में बनती हैं सबकी लाडली

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 वाली लड़कियां शादी के बाद ससुराल वालों की लाडली बन जाती है। छोटे से लेकर बड़ा हर कोई इन्हें जल्दी घुल-मिल जाता है। अपनी क्लियर सोच और ईमानदारी से ये हर किसी की चहेती बन जाती है।

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मूलांक 2

लिस्ट में दूसरा नंबर मूलांक 2 का है। जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 2 होता है। इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है और ऐसे लोग काफी भावुक और संवेदनशील होते हैं। इस मूलांक की लड़कियां हर रिश्ता दिल से निभाती हैं। देवर-ननद की तो ये फेवरेट बन जाती हैं।

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ससुराल वालों पर खूब लुटाती हैं प्यार

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाली लड़कियां हर नए माहौल में जल्दी घुल-मिल जाती हैं। अपने व्यवहार से ये घरवालों पर अपना भरोसा बना लेती हैं और सब पर खूब प्यार लुटाती हैं। परिवार के हर एक सदस्य की पसंद नापसंद का इन्हें खूब ख्याल होता है।

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मूलांक 6

लिस्ट में तीसरा नंबर मूलांक 6 वाली लड़कियों का है। जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है उनका मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है जोकि प्यार के साथ-साथ सौंदर्यता और धन का कारक माना जाता है।

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होती हैं साक्षात लक्ष्मी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाली लड़कियां हर किसी का ख्याल रखती हैं। शुक्र की एनर्जी की वजह से इन्हें न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में साक्षात लक्ष्मी कहा जाता है। इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपने हर फैसले में ये सबको साथ लेकर चलती हैं। इनके मिलनसार स्वभाव से घर का माहौल भी काफी अच्छा होता है।

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मूलांक 1, 2 और 6 के लिए सलाह

न्यूमेरेलॉजी की ओर से इन तीनों मूलांक की लड़कियों को यही सलाह दी जाती है कि अपनी बात बेशक खुलकर सामने रखें लेकिन ध्यान रखें कि इससे दूसरों की भावनाएं आहत ना हो। धैर्य और समझदारी से रिश्तों को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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