Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: शुक्र देव की कृपा से अपने जीवन में कामयाब होते हैं इन तारीखों के जन्मे लोग

Numerology: शुक्र देव की कृपा से अपने जीवन में कामयाब होते हैं इन तारीखों के जन्मे लोग

अंक ज्योतिष में 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 5 के जातक पर शुक्र देव की विशेष कृपा होती है। शुक्र की ऊर्जा से इन्हें करियर में तेजी, प्रेम जीवन में रोमांस और समृद्धि प्राप्त होती है। आइए इनकी खासियत, व्यवहार, करियर, लव लाइफ और शुक्र संबंध को विस्तार से समझें।

Navaneet RathaurSun, 19 Oct 2025 10:45 PM
मूलांक 5 की खासियतें

मूलांक 5 वाले लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और उनका चेहरा हमेशा हंसमुख बना रहता है जिससे हर कोई इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ये अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। शुक्र की कृपा से इन्हें लग्जरी आइटम्स और सौंदर्य प्रसाधनों से गहरा लगाव रहता है।

मूलांक 5 का मिलनसार व्यवहार

5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 5 के जातक बेहद मिलनसार और सामाजिक स्वभाव के होते हैं। ये स्वतंत्र विचारों के समर्थक होते हैं और किसी के बंधन में बंधना इन्हें पसंद नहीं आता है। शुक्र की ऊर्जा से इन्हें बदलाव बहुत भाते हैं, इसलिए ये नई जगहों पर घूमना और नई चीजें सीखना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर इनका व्यवहार जीवन को रंगीन बना देता है।

मूलांक 5 के लिए बेस्ट करियर विकल्प

मूलांक 5 वाले लोगों के लिए मीडिया, फिल्म, फैशन, मार्केटिंग और पर्यटन जैसे रचनात्मक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये बिजनेस में भी सफल होते हैं खासकर लग्जरी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी इंडस्ट्री में। शुक्र की कृपा से इन्हें जल्दी प्रमोशन और अच्छी कमाई मिलती है। परिवर्तनशील स्वभाव के कारण ये एक ही नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिकते लेकिन हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ जाते हैं।

मूलांक 5 की रोमांटिक लव लाइफ

मूलांक 5 वाले लोग प्रेम जीवन में बेहद रोमांटिक और भावुक होते हैं। ऐसे में उनके रिश्ते हमेशा उत्साहपूर्ण और रोमांचक बने रहते हैं। ये अपने पार्टनर को सरप्राइज देना और घुमाना पसंद करते हैं, जिससे रिश्ता ताजा बना रहता है। शुक्र की कृपा से इन्हें आकर्षक साथी मिलता है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है।

मूलांक 5 और शुक्र ग्रह का गहरा संबंध

मूलांक 5 शुक्र ग्रह का प्रत्यक्ष प्रतीक है इसलिए इन लोगों पर शुक्र देव की कृपा सदा बरसती रहती है और जीवन में सौंदर्य, धन तथा सुख की प्राप्ति आसान हो जाती है। शुक्रवार इनका शुभ दिन होता है इसलिए इस दिन सफेद वस्त्र धारण करें और मिठाई ग्रहण करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए हीरे या ओपल रत्न धारण करना उत्तम रहता है।

मूलांक 5 के शुभ-अशुभ पहलू

मूलांक 5 वालों के लिए शुभ रंग सफेद, हल्का नीला और गुलाबी होते हैं, जबकि काला और गहरा नीला रंग नुकसानदायक साबित हो सकता है। शुभ धातु चांदी और तांबा है, जबकि लोहा टालें। भाग्यशाली दिन शुक्रवार और शनिवार रहते हैं। अंक 1, 6 और 9 वाले लोगों से मित्रता लाभकारी होती है, जबकि अंक 4 और 8 से सावधान रहें।

शुक्र कृपा से बनाएं सुनहरा भविष्य

मूलांक 5 वाले लोग जन्म से ही शुक्र देव की विशेष कृपा के पात्र होते हैं इसलिए इनका जीवन आकर्षण, सफलता और सुख से परिपूर्ण बना रहता है। इनकी खासियत, मिलनसार व्यवहार, रचनात्मक करियर, रोमांटिक लव लाइफ और शुक्र ग्रह का गहरा संबंध इन्हें जीवन में हमेशा अव्वल रखता है। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

