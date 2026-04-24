Numerology: इन तारीखों को जन्मे लोगों के लिए काफी शुभ होता है सोना, पहनने से चमकती है किस्मत

किन मूलांकों को सोना पहनना चाहिए?

मूलांक 1, 3 और 9 वाले लोगों के लिए सोना काफी फायदेमंद होता है। अगर सोना सही नियमों के साथ धारण करें, तो इन मूलांक के जातकों की किस्मत चमक सकती है। हालांकि, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए ज्योतिष विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही सोना पहनना बेहतर रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।