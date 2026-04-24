Numerology: इन तारीखों को जन्मे लोगों के लिए काफी शुभ होता है सोना, पहनने से चमकती है किस्मत

अंक शास्त्र के अनुसार, कुछ मूलांकों के लिए सोना सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि किस्मत को चमकाने और भाग्य को मजबूत करने का माध्यम बन जाता है। अगर सही तरीके से और सही नियमों के साथ सोना धारण किया जाए, तो यह करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य और गुरु के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध माना जाता है। इसलिए सोना मूलांक 1 वालों के लिए अत्यंत शुभ धातु है। सोना पहनने से इन लोगों में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। वे कार्यक्षेत्र में बड़े और प्रभावशाली फैसले लेने लगते हैं।
अंक ज्योतिष के अनुसार, सोना पहनने से मूलांक 1 का समाज में उनका सम्मान बढ़ता है और जीवन की छोटी-बड़ी बाधाएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। सोना इनके व्यक्तित्व को चमकदार और आकर्षक बनाता है। जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन्हें सोना धारण करने से विशेष लाभ मिल सकता है।
मूलांक 3 देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा होता है। सोना भी गुरु ग्रह की धातु मानी जाती है। इसलिए यह मूलांक सोने के लिए बेहद अनुकूल है। सोना धारण करने से मूलांक 3 वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और फैसलों में स्पष्टता आती है। उनकी एकाग्रता शक्ति मजबूत होती है, जिससे पढ़ाई, नौकरी या व्यापार में बेहतर नतीजे मिलते हैं।
मूलांक 3 के लिए सोना एक ऐसी धातु है, जो सौभाग्य बढ़ाती है और संतान सुख के योग को भी मजबूत करती है। इस धातु से बने कोई भी गहना पहनने से पारिवारिक जीवन में संतुलन रहता है और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उन्हें सोने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल और गुरु के बीच मित्रवत संबंध होने के कारण सोना इस मूलांक के लिए भी शुभ फलदायी है। सोना पहनने से इन लोगों के भाग्य में सुधार होता है और जीवन की रुकावटें कम हो जाती हैं। यह धातु नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियों से सुरक्षा प्रदान करती है। जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, वे सोने को अपनी किस्मत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
सोना हमेशा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। शुक्रवार या रविवार के दिन सोना धारण करना सबसे शुभ माना जाता है। सोना खरीदते समय शुक्ल पक्ष का दिन चुनें। सोने को कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए और ना ही दूसरों को उधार देना चाहिए। सोना पहनते समय साफ-सुथरे मन और सकारात्मक विचार रखना जरूरी है। महिलाएं सोना बाएं हाथ में भी पहन सकती हैं, लेकिन पुरुषों को दाहिने हाथ में ही पहनना चाहिए।
मूलांक 1, 3 और 9 वाले लोगों के लिए सोना काफी फायदेमंद होता है। अगर सोना सही नियमों के साथ धारण करें, तो इन मूलांक के जातकों की किस्मत चमक सकती है। हालांकि, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए ज्योतिष विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही सोना पहनना बेहतर रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।