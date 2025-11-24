अंक ज्योतिष: इन 4 तारीखों को जन्मे लोग दिमाग से होते हैं बहुत तेज, चुटकियों में सुलझा लेते हैं समस्या

मूलांक 2 वालों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये एक साथ कई चीजें सोच सकते हैं। ऑफिस में बॉस परेशान, घर में झगड़ा, दोस्त का इमोशनल ड्रामा – सबको एक साथ हैंडल कर लेते हैं। इनके पास हर सवाल का जवाब पहले से तैयार रहता है।
चंद्रमा की वजह से मूलांक 2 के जातकों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये सामने वाले की आंखें देखकर ही बता देंगे कि झूठ बोल रहा है या सच। इन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ये मनोवैज्ञानिक से भी बेहतर लोगों को समझ लेते हैं।
2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग की एक खासियत ये भी है कि ये कभी चिल्लाते नहीं, लेकिन काम चुपचाप इतनी तेजी से करते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। ये क्राइसिस में सबसे कूल रहते हैं और सबसे पहले सॉल्यूशन देते हैं।
मूलांक 2 वाले बिजनेस, मार्केटिंग, राइटिंग, आर्ट, म्यूजिक – हर क्रिएटिव फील्ड में छाए रहते हैं। इनके आइडियाज इतने यूनिक होते हैं कि लोग कॉपी करने लगते हैं। बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर-राइटर भी मूलांक 2 के जातक हैं।
ये लोग दूसरों की भावनाएं बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए बेहतरीन लीडर बनते हैं। ऑफिस में सब इनकी तारीफ करते हैं। घर में भी मम्मी-पापा, भाई-बहन सबकी समस्या ये ही सुलझाते हैं। लोग इनके पास ऑटोमैटिक सलाह लेने आते हैं।
चंद्रमा की वजह से इनका मूड कभी-कभी तेजी से बदलता है। रात में ओवरथिंकिंग कर लेते हैं। छोटी-छोटी बातें दिल पर ले लेते हैं। लेकिन यही संवेदनशीलता इन्हें दूसरों से खास भी बनाती है।
मूलांक 2 के लोगों की खासियत यह भी है कि यह लोग अपनी पहचान हर जगह पर बना लेते है, जिससे वह खूब नाम कमाते हैं। साथ ही इस मूलांक के जातकों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और धन को ठीक से इस्तेमाल करने में भी माहिर होते हैं। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।