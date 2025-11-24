Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणअंक ज्योतिष: इन 4 तारीखों को जन्मे लोग दिमाग से होते हैं बहुत तेज, चुटकियों में सुलझा लेते हैं समस्या

अंक ज्योतिष: इन 4 तारीखों को जन्मे लोग दिमाग से होते हैं बहुत तेज, चुटकियों में सुलझा लेते हैं समस्या

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग अंक ज्योतिष में मूलांक 2 के होते हैं। इनका स्वामी चंद्रमा है – जो मन, बुद्धि और संवेदनशीलता का ग्रह है। ये लोग दिखने में शांत होते हैं, लेकिन इनके दिमाग की स्पीड लाइट से भी तेज होती है। आइए जानते हैं इनकी खासियतें।

Navaneet RathaurMon, 24 Nov 2025 12:52 PM
1/7

सुपर फास्ट दिमाग

मूलांक 2 वालों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये एक साथ कई चीजें सोच सकते हैं। ऑफिस में बॉस परेशान, घर में झगड़ा, दोस्त का इमोशनल ड्रामा – सबको एक साथ हैंडल कर लेते हैं। इनके पास हर सवाल का जवाब पहले से तैयार रहता है।

2/7

लोगों को पढ़ने में माहिर

चंद्रमा की वजह से मूलांक 2 के जातकों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये सामने वाले की आंखें देखकर ही बता देंगे कि झूठ बोल रहा है या सच। इन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ये मनोवैज्ञानिक से भी बेहतर लोगों को समझ लेते हैं।

3/7

तूफान की तरह काम करते हैं

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग की एक खासियत ये भी है कि ये कभी चिल्लाते नहीं, लेकिन काम चुपचाप इतनी तेजी से करते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। ये क्राइसिस में सबसे कूल रहते हैं और सबसे पहले सॉल्यूशन देते हैं।

4/7

नए-नए आइडिया की दिमाग में बारिश

मूलांक 2 वाले बिजनेस, मार्केटिंग, राइटिंग, आर्ट, म्यूजिक – हर क्रिएटिव फील्ड में छाए रहते हैं। इनके आइडियाज इतने यूनिक होते हैं कि लोग कॉपी करने लगते हैं। बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर-राइटर भी मूलांक 2 के जातक हैं।

5/7

बहुत अच्छे मैनेजर और लीडर

ये लोग दूसरों की भावनाएं बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए बेहतरीन लीडर बनते हैं। ऑफिस में सब इनकी तारीफ करते हैं। घर में भी मम्मी-पापा, भाई-बहन सबकी समस्या ये ही सुलझाते हैं। लोग इनके पास ऑटोमैटिक सलाह लेने आते हैं।

6/7

मूड स्विंग्स और ज्यादा सोचना

चंद्रमा की वजह से इनका मूड कभी-कभी तेजी से बदलता है। रात में ओवरथिंकिंग कर लेते हैं। छोटी-छोटी बातें दिल पर ले लेते हैं। लेकिन यही संवेदनशीलता इन्हें दूसरों से खास भी बनाती है।

7/7

खूब नाम कमाते हैं ये लोग

मूलांक 2 के लोगों की खासियत यह भी है कि यह लोग अपनी पहचान हर जगह पर बना लेते है, जिससे वह खूब नाम कमाते हैं। साथ ही इस मूलांक के जातकों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और धन को ठीक से इस्तेमाल करने में भी माहिर होते हैं। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

